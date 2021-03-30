【IT之家评测室】14 纳米终结者：英特尔酷睿 i9-11900K 首发评测

11 代酷睿桌面处理器作为英特尔 14 纳米酷睿产品的收官之作，延续了 10 代酷睿的 LGA 1200 针脚，同时支持英特尔全新的 500 系列芯片组。这次英特尔终于更新了延续多代的 Sky Lake 架构，采用了全新的 Cypress Cove 架构，架构的优化为 11 代酷睿桌面处理器带来了 19% 的 IPC 提升，这也是近些年来酷睿桌面处理器性能提升最大的一次。



对于 11 代酷睿桌面处理器而言，这次除了对新规范、新技术的支持，同时也引入了 AVX-512、DL-Boost、GAN 2.0 等指令集支持，通过这些新引入的指令集，英特尔 11 代酷睿可以更好的进行内容创作、深度学习、人工智能加速等场景任务。

此次 11 代酷睿还支持高达 20 条的 PCIe 4.0 通道，可以满足支持 PCIe 4.0 规范的显卡、M.2 SSD 更加高速的数据传输需求。另外在内存支持上，英特尔 11 代酷睿桌面处理器已经支持 DDR4 3200MHz 内存，全新芯片组的升级也带来了更多支持，英特尔最新的 500 系列芯片组支持 20Gbps 的 USB 3.2 Gen2x2 总线、Wi-Fi 6E 网络支持、Thunderbolt 4 支持，同时兼容 10 代酷睿桌面产品，另外这次英特尔 500 系列芯片的 B560 和 H570 同样也是支持了内存超频功能，对于主流玩家而言可以享受更加丰富的玩法。

11 代酷睿桌面处理器使用了全新的 Iris Gen 12 核显，可选 UHD 750 和 UHD 730，最高 32 个执行单元，相比于第 11 代 Iris 核显，这次 11 代酷睿搭载的 12 代 Iris 核显最高有 50% 的性能提升，另外 11 代酷睿还对 AV1 解码格式进行了支持，可以满足未来很长一段时间玩家对主流视频格式和网络游戏的支持。

酷睿 i9 产品无疑是不少玩家一直关注的重磅产品，这次英特尔 11 代酷睿 i9 处理器产品同样也引入了不少新的特性。除了 10 代酷睿引入的 TVB 加速技术，这英特尔在 11 代酷睿 i9 产品对处理器性能进一步压榨，引入了全新的适应性加速技术（Adaptive Boost Technology，缩写 ABT），以此来持续挖掘多核加速潜力，目前这项功能仅支持 11 代酷睿 i9-11900K 和酷睿 i9-11900KF 两个型号。

这项技术与此前的 TVB 技术有些相似，ABT 技术会进一步压榨系统的功耗和散热器表现，在保证电流和温度限制的情况向，ABT 技术允许处理器的 3-8 个核心持续稳定在 100 度的高温情况下持续性的高频运行，而此前在 TVB 技术只允许在 60-70 度范围区间内进行高频运行。

IT之家已经收到英特尔 11 代酷睿桌面处理器媒体大礼包，其中包含 1 颗 11 代酷睿 i9-11900K 和 1 颗 11 代酷睿 i5-11600K。今天我们先来看一下，支持全新 ABT 技术的酷睿 i9-11900K 表现如何。

性能测试

英特尔 11 代酷睿 i9-11900K 处理器采用 14 纳米工艺，8 核 16 线程设计，基础频率为 3.5GHz，TVB 频率达到 5.3GHz，ABT 全核最大 5.1GHz。

IT之家使用 AMD 锐龙 R9-5900X 与 11 代酷睿 i9-11900K 进行对比，AMD 锐龙 R9-5900X 采用台积电 7 纳米工艺，12 核 24 线程设计，基础频率为 3.7GHz，最大频率为 4.8GHz。AMD 锐龙 R9-5900X 是为了方便对比，二者参数可以参考下方表格：

首先来看一下IT之家拿到的这颗酷睿 i9-11900K，这次英特尔延续 10 代酷睿桌面处理器的 LGA 1200 针脚，我们通过酷睿 i9-11900K 芯片散热屏蔽罩整体呈现长方形。

接下来，我们看一下测试的硬件平台，具体平台信息如下：

这次IT之家选择了酷冷至尊暴雪 T624 作为评测的散热器，这款散热器产品采用了双塔设计，标配 2 个 14 厘米漩涡风扇，另外还附赠 1 个 12 厘米风扇。

核心散热器件上，酷冷至尊暴雪 T624 散热器采用了 6 根 6 毫米镀镍热管，纯黑色外观非常低调。目前支持市面上主流的 AMD 接口和英特尔接口，因为暴雪 T624 固定只有 2 根长螺丝，所以别看它体积大，但实际安装起来非常方便。

底部纯铜镀镍底座可以快速传导来自酷睿 i9-11900K 和锐龙 R9-5900X 散发的大量热量。标配的 2 个 ·14 厘米风扇最大转速 1400RPM，风量达到 67CFM。

接下来，我们看一下 11 代酷睿 i9-11900K 实际测试表现，在测试前，IT之家更新了 ROG MAXIMUS XIII APEX 主板 BIOS 以支持英特尔最新的 ABT 技术。在理论测试中，IT之家选择了 Geekbench5、Cinebench R23、CPU-Z、wPrime、POV-Ray、7-Zip 几款工具进行测试。

1、Geekbench 5

11 代酷睿 i9-11900K 的 Geekbench 5 单核整型得分为 1533 分，单核浮点型得分为 1829 分；多核整型为 9749 分，多核浮点型得分 10304 分。

2、Cinebench R23

11 代酷睿 i9-11900K 的 Cinebench 单核得分为 1790 分，多核得分为 16449 分。

3、CPU-Z

11 代酷睿 i9-11900K 的 CPU-Z 单核得分为 686 分，多核得分为 6987 分。

4、wPrime

11 代酷睿 i9-11900K 的 wPrime 32MB 单核执行时间为 24.371 秒，1024MB 多核执行时间为 74.151 秒，执行时间越短越好。

5、POV-Ray

11 代酷睿 i9-11900K 的 POV-Ray 单核得分为 644PPS，多核得分为 4946PPS。

6、7-Zip

11 代酷睿 i9-11900K 的 7-Zip 单核得分为 9019MIPS，多核得分为 78482MIPS。

英特尔一直都非常关注消费级处理器产品的单核性能表现，核心数量在 8 个的时候，已经到达性能的瓶颈，因为很多软件和游戏对多核优化并不好。当然，很多测试工具往往会完全利用多核心的特点，榨干处理器的全部性能，因此测试工具是对处理器全部潜力的测试。

通过以上测试工具我们看到，英特尔 11 代酷睿 i9-11900K 在单核性能表现上非常强劲，在以上测试对比中，我们看到在多核表现上 R9-5900X 由于 12 核 24 线程的优势，因此在多核跑分上得分相比于 8 核 16 线程的 11 代酷睿 i9-11900K 高很多。不过这样的优势在游戏中实际表现如何，我们还需要通过真实的游戏体验来看一下，英特尔酷睿 i9-11900K 实际工作中的表现。

针对游戏场景的表现，IT之家选择了几款 3A 游戏对英特尔 i9-11900K 进行平均帧率测试，测试均在 1080P 场景下，游戏默认最高画质进行。测试数据如下：

《德军总部：新血脉》：233 帧

《光明记忆：无限》：118 帧

《地铁：逃离》：125 帧

《刺客信条：奥德赛》：105 帧

《刺客信条：英灵殿》：98 帧

《孤岛惊魂：新曙光》：133 帧

《边境》：237 帧

《全面战争：三国》：167 帧

《看门狗：军团》：118 帧

《赛博朋克 2077》：86 帧

《古墓丽影：暗影》：177 帧

《控制》：179 帧

通过实测数据我们看到，虽然在测试工具里 R9-5900X 有着巨大的多核优势，但在实际游戏体验中，多核并没有转化为更高的游戏帧率，反而 8 核 16 线程的 11 代酷睿 i9-11900K 实际帧率表现更加强悍。

对于玩家来讲，更好的单核频率和适宜的核心数量才是提高游戏体验的关键，英特尔 11 代酷睿 i9-11900K 支持睿频加速 2.0、睿频加速 MAX 3.0、TVB 和 ABT 等多项加速技术，这也就意味着处理器在更宽泛的范围内可以实现尽可能大的单核性能表现，要知道 TVB 技术的工作温度在 60-70 度之间，ABT 则允许 3-8 个核心以 100 度温度运行在 5.1GHz 情况下，这几项技术串联起了不同的温度区间和不同的使用场景，对于玩家来讲，无论是什么样的游戏都可以游刃有余的胜任。

总结

相比于 AMD 锐龙 5000 系列的高调，这次 11 代酷睿桌面处理器显得低调很多，相比于 R9-5900X，英特尔酷睿 i9-11900K 有着 10% 左右的性能提升。这次的 11 代酷睿，基本上已经将英特尔 14 纳米技术推到了历史的最高点。

在桌面处理器领域，中高端以及工作站和服务器市场战况如今非常焦灼，这部分高端用户正是英特尔和 AMD 抢夺的重点。11 代酷睿桌面处理器对于英特尔 14 纳米制程来讲可能是个终点，但今年秋天12代酷睿大杀器，对于英特尔来讲将会是个全新的开始。

关于功耗和超频表现，IT之家将会在未来奉上。