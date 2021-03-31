小米启用新 Logo 引发网友热议，官网一行代码搞定

IT之家 3 月 31 日消息 小米启用新 Logo 了，如下图，什么？新旧 Logo 区别不大，只是改成了圆角？新 Logo 可是由国际著名设计师原研哉设计，号称为小米品牌视觉融入东方哲学的思考，设计理念是 “Alive”（生命感设计），它采用新的「超椭圆」轮廓设计，不再局限于画面的一角，达到视觉的最佳动态平衡。同时新增了 Motion Logo 设计，以浮游感的姿态出现，就像有生命一样，不同环境下，动态也随之不同。

雷军实际上也预料到了大家的想法，他在发布会上称，“你是不是对这个 logo 很失望，我们只是把原来的 logo 变圆了？”雷军解释说，不用担心，因为公司 “不仅仅是把形状从方改成圆”，还改变了 “品牌的内在精神以及心态”。

不过，新 Logo 一出，还是有很多网友质疑，有网友称雷军被骗了，劝小米直接报警。甚至还有网友说设计的真好，跟没设计一样。

IT之家了解到，也有设计师给出了为什么不能大改的原因，品牌 Logo 是一个品牌非常重要的品牌资产，对 Logo、口号大改一番，会增加用户的认知成本，主要元素肯定不能改。

目前小米官网已经启用了新 Logo，有 v2ex 网友发现，小米官网换新 LOGO 的方式并不是更改图片，而是在原有 Logo 上加了一行代码：“border-radius: 19px;”，就是加了一个圆角矩形的样式。不过，有网友指出官网的Logo和新Logo形状似乎有些不一样，因此可能是小米工程师偷懒了。

对于小米这个新Logo，你怎么看？