平安证券：小米造车优势显著，预计将推出 20 万以下极具性价比车型

IT之家 3 月 31 日消息 昨天小米董事会正式批准智能电动汽车业务立项，拟成立一家全资子公司，负责智能电动汽车业务。首期投资为 100 亿元人民币，预计未来 10 年投资额 100 亿美元。

平安证券研报指出，小米造车优势显著，未来可期。过去雷军率领的小米在手机和智能家居行业已获得成功的经验，有望复制到造车之中。预计小米汽车将主要针对 20 万元以下的价格带区间，推出极具性价比的车型。

昨晚小米创始人雷军讲述了小米决定造车的心路历程，称小米造车从今年 1 月 15 日开始调研，期间进行 85 场业内拜访沟通，与 200 多位汽车资深人士交流，开了 4 次管理层深度内部讨论会，两次正式的董事会。在纠结 75 天之后，小米最终决定正式进入智能电动汽车行业。

IT之家了解到，小米造车共有三大关键点：第一，将成立一家全资子公司造电动汽车，没有外部投资。第二，首批投资 100 亿元人民币，预计未来 10 年投资额 100 亿美元（约合 656 亿元人民币）。同时，雷军将担任智能电动汽车业务 CEO。雷军说道，这是小米历史上最重大的决定，同时也是他个人人生中最后一次重大创业项目。

港股开盘小米涨2.53%报26.25港元，市值报6615亿港元。