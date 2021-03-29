摆脱标题栏，微软计划让 Edge PWA 看起来更像 Win10 原生应用

IT之家3月29日消息 外媒 techTSP 报道，微软一直以来都在寻求通过 PWA(渐进式网络应用)来缩小 Windows 10 上的应用差距，并且一直在努力让它们在 Windows 10 上看起来和普通原生应用一样。

现在一份技术文件透露了微软的下一步行动 -- 摆脱 Edge 标题栏，让 Web 开发者控制这个区域。

“这一功能使开发者能够构建更好地利用屏幕空间的 Web 应用，并允许他们将应用设计得更像原生应用。随着设备的便携性越来越小，标题栏消耗了更大的屏幕部分，留给用户与应用互动的空间越来越少。”微软 Edge 的 Amanda Baker 说。

“如果用户有视觉障碍，并增加了屏幕上所有内容的缩放级别，这更是一个问题，”Baker 补充道。

“开发者可以用他们通常放置在标题栏下方的内容来填充这个区域，而不是将标题栏的大部分内容留作空位，并将应用的标题包含在标准浏览器字体中，例如，自定义标识、搜索框或导航控件。”Baker 补充道。

IT之家获悉，与谷歌合作，微软打算通过引入新的 Windows 控制覆盖功能，为开发者提供更多的控制区域。

其目标是：

Web 开发者应该能够访问 PWA 的标题栏区域。

应用窗口必须有控制选项，包括最小化、关闭和拖动窗口等基本控制。

Edge 可根据主机操作系统提供窗口控件设计。

其结果将尽可能地接近原生应用。

该 flag 已经在 Chrome://flags 中可用。

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