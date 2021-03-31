支付宝理财平台等发布报告：基金只拿三个月，超 7 成人亏损

IT之家3月31日消息 3 月 31 日，富国基金、景顺长城基金、鹏华基金等 10 家基金公司，联合支付宝理财平台发布了《一季度基民报告》。IT之家获悉，报告对市场上多支热门基金的基民投资情况进行了数据分析，发现除了市场行情波动外，追涨杀跌、频繁交易也是造成 “基金赚钱基民不赚钱”困境的主要原因。其中，持有基金时长短于 3 个月的用户中，超 7 成是亏损的。

2021 年一季度即将收官，市场剧烈震荡之下，不少 “网红”基金近段时间跌幅超 20%，在一季度入市的新基民很难赚到钱，甚至出现了浮亏。但如果把周期拉长到 2020 年到现在，许多基金的累计收益率依旧可观。

实际上，“基金赚钱基民不赚钱”是基金行业长久以来的怪现象。2006-2020 年的 15 年间，偏股型基金指数累计涨幅达 1295%，年化收益率超过 19%。但基金业协会数据表明，截止 2018 年，自投资基金以来盈利的客户仅 41.2%，投资盈利超 30% 的仅 6.5%。

以支付宝金选近一百只产品为例，持有基金时长在 3 个月以内的用户，超 7 成都是亏损的，而持有基金时长超过一年的用户中，近 9 成是赚钱的。

数据分析还显示，频繁买卖的基民较拿着不动的基民收益率平均少 28%，追涨杀跌的基民较基金净值涨幅少赚 40%。

报告研究还发现，频繁查看收益的基民往往持有时长更短。频繁关注收益反应了基民心态的不稳定，也容易造成频繁交易。

市场震荡之下，追涨杀跌、频繁交易的操作也更加普遍。面对行情的冲击，支付宝理智库的一季度投资者信建议，投资人可以设立自己的盈利目标，当目标实现时及时止盈，落袋为安。《一季度基民报告》显示，偏股型基金投资者中，有近 3 成的人有止盈操作，平均收益率为 14.6%。

《一季度基民报告》数据分析发现：采取一次性投入的基民中，45% 的人持有单只基金不到半年。而采用分批定投的基民中，超 7 成人持有单只基金时长在半年以上，定投基民更加拿得住。

但即便是定投，不少基民也很难在宽幅震荡行情中坚持住。对几支热门基金的 “基金诊断”结果显示，过去一年持仓的基民中，放弃定投是亏损用户中排名第一的操作。

富国基金表示，2021 年以来，资本市场波动加大，很多投资者都颇感焦虑、追涨杀跌。但从目前看，资本市场是在春天，公募行业也还是少年。只有长期投资，才能分享企业成长的红利，熨平经济和市场波动的风险。