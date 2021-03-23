花呗上线文物守护计划，上支付宝可体验三星堆文物修复全过程

IT之家3月23日消息 近日，三星堆遗址新一轮考古发掘正在进行中。3 月 22 日，支付宝官方微博表示，花呗将于 3 月 29 日继续开启花呗文物守护计划，这次修复的是三星堆青铜人头像。大家可以在支付宝搜 “守护文物”，用数字化的方式体验三星堆文物修复的全过程，一起参与守护三星堆文物。

IT之家获悉，此次，在三星堆遗址新发现 6 座 “祭祀坑”，已出土金面具残片、巨青铜面具、青铜神树、象牙等重要文物 500 余件。支付宝方面表示，早在半年前，花呗开始和三星堆博物馆进行沟通，希望通过数字化方式守护文物。届时，三星堆文物修复情况和进展，网友们都可以在支付宝实时查询。

据央视报道，目前，四川省文物考古研究院联合北京大学对 6 个坑的 73 份炭屑样品使用碳 14 年代检测方法进行了分析，对年代分布区间进行了初步判定，其中 K4 坑年代最有可能是在公元前 1199 年至公元前 1017 年，也就是三星堆四号坑距今约 3200 至 3000 年。

据悉，从今年年初开始，花呗便推出专门针对文物保护的公益计划——“花呗文物守护计划”。为了更好的保护和传承文化，这次中国文物保护基金会花呗文物守护专项基金会定向资助三星堆博物馆，用于支持文物修复。上线至今，该计划已经成功修复了首个项目——敦煌遗书。数据显示，超过 4000 万人次云上参访文物，超过 600 万网友成为云上文物守护人。