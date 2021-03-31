陶琳澄清 “特斯拉失控概率低”说法：是指的故障率低

3 月 31 日午间消息，特斯拉全球对外事务副总裁陶琳近期做客懂车帝一档访谈栏目，她在栏目中指出，特斯拉车辆失控的概率低，多数失控事件是因为车主驾驶操作不当。

此言论遭到许多网友的批评，认为特斯拉在推卸责任。今天，陶琳在自己的微博评论下澄清自己的言论，称自己表达的意思是故障概率很低，而不是说 “失控”概率很低。访谈两个小时，效果挂一漏万也是情有可原。

此言论被认为是特斯拉针对近期密集出现的 “车辆失控”事故的回应。最新一起 “失控事故”发生在广州，3 月 17 日，车主家人驾驶其特斯拉 Model 3 车辆，在行驶中失去控制，连撞两棵树后才将车辆停下。据新浪科技不完全统计，在过去的一年时间里，全国各地的特斯拉车主因为 “失控”出现事故的数量为 14 起，集中在加速异常、制动踏板失效以及转向异常等等。

陶琳在访谈节目中声称，特斯拉车辆失控的概率很小，多因车主误踩踏板导致事故发生。此言论遭到许多网友的反驳，认为特斯拉是在推卸责任。但目前，尚未有任何实质证据可以证明特斯拉车辆存在缺陷导致失控。

2021 年 2 月 8 日，市场监管总局与中央网信办、工业和信息化部、交通运输部以及应急管理部消防救援局等五部门，就消费者反应的异常加速、电池起火、车辆远程升级（OTA）等问题共同约谈特斯拉，要求其加强内部管理，落实企业质量安全主体责任，有效维护社会公共安全，切实保护消费者合法权益。

在约谈之后，接连在河南安阳、广西柳州和海南海口等地仍发生多起异常事故，特斯拉最终与海南车主达成了和解，因该车主拍摄到了特斯拉售后人员测试失败的全过程。