Canalys：苹果凭借 AirPods 和 Beats 称霸 2020 年音频设备市场，击败三星、小米、索尼、漫步者

IT之家 3 月 31 日消息 根据 Canalys 今天分享的新数据，苹果在 2020 年的 “智能个人音频”设备出货量估计为 1.089 亿台，其中包括 AirPods 和 Beats 耳机。

苹果今年出货量比 2019 年的 8400 万台设备出货量增长了接近 30%，占据了 25.2% 的市场份额。苹果在竞争中占据了主导地位，第二名是音频设备制造商三星，包括其哈曼子公司在内，其耳机出货量为 3830 万，小米、索尼分列其后。

苹果在 2020 年第四季度出现了强劲的增长，估计出货量为 3730 万个无线耳机和头戴式耳机，市场份额为 26.5%。2020 年第四季度的出货量比去年同期增长了 26.6%，苹果以较大的优势击败了所有其他竞争对手。

至于 “可穿戴设备出货量”，苹果是 2020 年第四季度的销售主力，估计出货量为 1450 万只 Apple Watch，市场份额为 25%，标志着年增长率为 49.2%。

小米是苹果在该季度最接近苹果的竞争对手，出货量为 870 万台设备，其次是华为的 670 万台和 Fitbit 的 550 万台。

虽然苹果在 2020 年第四季度卖出了最多的可穿戴设备，但它并不是 2020 年的主导厂商。这个头衔由小米获得，其年出货量为 3770 万台。

苹果在 2020 年的 Apple Watch 总出货量估计为 3520 万只，高于去年同期的 2730 万只。中国品牌小米销售一系列价格非常实惠的智能手环，价格比 Apple Watch 实惠得多，有些价格低至 30 美元。

Canalys 的所有数据都是估计数据，因为苹果没有提供 AirPods、Beats 和 Apple Watch 销售的具体数据，而是提供了一些产品的总收入。

IT之家了解到，苹果的可穿戴设备、家庭和配件类别，包括 Apple Watch 和 AirPods，在 2020 年第四季度创造了新的收入纪录，达到 130 亿美元。

苹果 CEO 蒂姆 - 库克表示，可穿戴设备、家庭和配件类别的三个子集团都创造了新的纪录，苹果的可穿戴业务达到了财富 120 强公司的规模。