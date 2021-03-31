创维发布 88 英寸 8K 120Hz OLED 旗舰电视，首发自研玻璃发声技术

IT之家 3 月 31 日消息 今天，创维电视在北京召开了以 “登峰造极”为主题的春季新品发布会，创维玻璃发声 8K OLED 电视 W92 正式发布，8K 120Hz 超高规格，首发创维自研的创维声学玻璃发声技术。

官方介绍，创维电视 W 系列专为前卫先锋人群设计，搭载了当下全球消费市场中罕见的 88 英寸 8K 120Hz OLED 面板，音响系统采用全球首创的创维声学玻璃发声技术，以电磁驱动器直接驱动玻璃、由点及面进行发声，让用户仿若身临其境。

创维 W92 内置的两颗独立 MEMC 芯片，将原本已极尽高清的 8K 画面，提升至 8K 120 帧的极致性能，其像素分辨率为 7680×4320，是 4K 电视的四倍。1.3 亿像素点自发光带来 1000 万 : 1 的极致对比度，同时支持杜比视界、HDR10 高动态范围标准，呈现出极为丰富的色彩、深度和细节。

创维 W92 的音响系统以创维声学玻璃发声技术、创维声学内置低音鼓以及气动式高音单元构成其音响系统的发声矩阵，声音饱满，层次分明。音响主体部分，创维采用了全球首创的创维声学玻璃发声技术，用一整面玻璃作为振膜，并以 4 颗 30 芯电磁驱动器均匀地分布在整块玻璃板上，直接驱动玻璃进行发声，形成了由点到面的声音传播。同时，创维研发团队在振动发声玻璃后面加入了纯微孔柔软聚氨酯泡棉弹性体，发声玻璃振幅因而冲程更长、声压增强、低频表现得到显著提升。

IT之家了解到，创维 W92（88 吋）售价 199999 元，4 月 8 日将正式开卖。