创维 OLED 变形电视 W82 全球首发：屏幕曲率最大可调 1000R

IT之家 3 月 31 日消息 今天，创维电视 “登峰造极” 春季新品发布会于北京举行，创维首台 OLED 变形电视——创维 W82 于此次发布会正式亮相。

官方表示，创维 W82 实现了屏幕曲率在多场景下的智能适配，切中用户痛点，丰富了大屏电视的场景应用，且真正步入了量产上市的阶段，这是创维变形 OBM（SKYWORTH OBM Transform）技术的创新落地成果。

IT之家了解到，创维变形 OBM 技术实现了四项突破，包括 OBM 自制柔性屏体、电动曲平机构、鱼鳞态伸缩后壳结构和 1000R 曲直智能调整。创维 W82 可实现 1000R 曲直智能调整观看视距功能，可根据最佳观看距离从 3.5 米到 1 米智能调整曲率。同时，W82 可在观影模式下调整为 2000R 最佳观影曲率，以及在游戏模式下调整为 1500R 最佳游戏曲率。

创维 W82 搭载了 4K 120Hz OLED 柔性显示屏，支持杜比视界、HDR10 高动态范围显示标准。同时，W82 兼具创维独家显示技术，包含 SOBiF 无残影技术、创维 30 + 画质调校 3D LUT 电影原彩、创维 ALS 护眼光感屏变™等。其内置的创维 AI 画质引擎 4K 版支持超级清晰度、120FPS MEMC、酷睿炫彩、AI 场景画质优化、AI 动态范围扩展等功能。

创维 W82（65 吋）售价 29999 元，近期上架。