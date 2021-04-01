1699 元起，iQOO Z3 今日开售：宣称续航可达 9 个小时的《王者荣耀》

IT之家4月1日消息 iQOO 上周正式推出了 iQOO Z3 5G手机，该机搭载高通骁龙 768G 芯片和 6.58 英寸 FHD+120Hz 屏，售价 1699 元起，今日上午十点正式开售。

6GB+128GB 版本为 1699 元（首发1599）

8GB+128GB 版本为 1799 元

8GB+256GB 版本为 1999 元

iQOO Z3 将采用 3D 弧度后盖、2.75mm 超窄中框、厚约 8.5mm、重约 185.5g，后盖采用银面离子镀膜工艺，配备 6400 万像素三摄，运行全新 OriginOS for iQOO 系统。

IT之家了解到，该机采用 6.58 英寸 FHD+120Hz 水滴 LCD屏，180Hz 触控采样率，支持多款高帧游戏，例如《QQ 飞车》超高帧率模式支持，拥有鹰眼显示增强 2.0、游戏护眼 2.0、4D 游戏振感、游戏伴侣、游戏魔盒等功能。

此外，该机内置 4400mAh 电池，续航约 9 个小时的《王者荣耀》，支持 55W 闪充，宣称可在 15 分钟内从 15% 充至 60%，还有全场景智能省电模式（15% 的电可以聊 2.5 小时微信、导航 2.1 小时）。