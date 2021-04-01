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AMD 锐龙 5000G 系列 APU 参数曝光：最高 8 核 4.6GHz

2021/4/1 15:23:07 来源：IT之家 作者：信鸽 责编：信鸽
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IT之家4月1日消息 目前 AMD 最新的桌面处理器为锐龙 5000 系列，均不含核显。根据推特爆料者 @momomo_us 消息，AMD 带核显的锐龙 5000G 系列 APU 参数得到了曝光，包含 R3-5300G、R5-5600G、R7-5700G 几款产品。

以下为详细参数信息：


核心/线程

基础频率

加速频率

缓存(L2+L3)

R7-5700G

8/16

3.8GHz

4.6GHz

20MB(4+16)

R5-5600G

6/12

3.9GHz

4.4GHz

19MB(3+16)

R3-5300G

4/8

4.0GHz

4.2GHz

10MB(2+8)

外媒表示，从缓存上可以看出，新一代 APU 采用的是 Zen 3 核心架构，拥有更大的 L3 缓存。处理器将集成 AMD Vega GPU 核心，但详细参数没有曝光。

IT之家获悉，AMD 锐龙 5000G 系列桌面 APU 核心图此前曝光，相比上一代产品面积更大，预计仅支持 PCIe 3.0 通道。其中锐龙 7-5800G 的信息显示，此款产品集成了具有 8 组计算单元（CU）的增强型 Vega GPU，包括 512 个流处理器、8 个光栅（ROP）单元、以及 8 个纹理贴图（TMU）单元，时钟频率为 1800 MHz。

外媒预测，AMD 新一代 APU 有望于 2021 年第二季度发售。

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关键词：AMDAPU锐龙

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