AMD 锐龙 5000G 系列 APU 参数曝光：最高 8 核 4.6GHz

IT之家4月1日消息 目前 AMD 最新的桌面处理器为锐龙 5000 系列，均不含核显。根据推特爆料者 @momomo_us 消息，AMD 带核显的锐龙 5000G 系列 APU 参数得到了曝光，包含 R3-5300G、R5-5600G、R7-5700G 几款产品。

以下为详细参数信息：



核心/线程 基础频率 加速频率 缓存(L2+L3) R7-5700G 8/16 3.8GHz 4.6GHz 20MB(4+16) R5-5600G 6/12 3.9GHz 4.4GHz 19MB(3+16) R3-5300G 4/8 4.0GHz 4.2GHz 10MB(2+8)

外媒表示，从缓存上可以看出，新一代 APU 采用的是 Zen 3 核心架构，拥有更大的 L3 缓存。处理器将集成 AMD Vega GPU 核心，但详细参数没有曝光。

IT之家获悉，AMD 锐龙 5000G 系列桌面 APU 核心图此前曝光，相比上一代产品面积更大，预计仅支持 PCIe 3.0 通道。其中锐龙 7-5800G 的信息显示，此款产品集成了具有 8 组计算单元（CU）的增强型 Vega GPU，包括 512 个流处理器、8 个光栅（ROP）单元、以及 8 个纹理贴图（TMU）单元，时钟频率为 1800 MHz。

外媒预测，AMD 新一代 APU 有望于 2021 年第二季度发售。