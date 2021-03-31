一图看懂小米 11 Pro/Ultra 首发 GN2 全像素全向 8 核对焦

IT之家 3 月 31 日消息 近期小米正式推出了小米 11 Pro 和小米 11 Ultra 机型，前者雷军称之为 “安卓机皇”，后者为“安卓之光”。

IT之家获悉，小米 11 Pro 搭载三星 GN2 传感器，拥有 1/1.12" 英寸超大底 ，50MP 每颗像素都达到 1.4μm，融合后更是前所未有的 2.8μm。全球首发 Dual PD Pro，全像素全向 8 核对焦，全场景秒对焦，及双原生 ISO Fusion 超高动态范围。搭载 50 倍潜望长焦镜头，支持 5 倍光学变焦与光学防抖；1300 万像素超广角镜头；主摄支持 8K 电影相机；支持 1920fps 视频拍摄。

在小米 11 Pro 的基础上，小米 11 Ultra 依然拥有 50 MP 的三星 GN2 超大底主摄，升级了两颗 IMX586 辅助镜头，全焦段 8K，拥有 120 倍的潜望式长焦镜头（48MP、10 倍）以及 128° 超广角镜头（48MP），还配备了 dTOF。

小米手机表示，小米 11 超大杯首发全像素全向 8 核对焦，吸取以往对焦技术精华，让感光元件上每个像素都能参与对焦，还通过增加绿色对角线分割，解决横纹对焦难题，4in1 后还能充分利用超大融合像素大大提升夜间对焦速度和准确性。今天小米手机带来了详细科普。

小米手机称，早前流行的 [Dual Pixel」全像素双核对焦，是在全像素对焦特性上，将像素下面的光电二极管一分为二，检测左右图像的相位差判断对焦，所以在纵向纹理的对焦场景上有很大优势。但因为是检测左右图像的相位差，所以在横向纹理的极限场景时可能出现对焦失败的情况，也就是说「Dual Pixel]缺失了检测上下相位差的能力。

GN2 将「Dual Pixel」这一技术再次发展，推出了「DualPixelPro」双像素增强技术。双像素增强技术通过将绿色像素上的像素分割方式升级为对角线分割，让这些像素能够在检测左右相位差的同时也能够检测上下相位差，从而突破了之前部分极限场景不易对焦的限制。最后，将全像素全向双核对焦技术结合像素四合一技术，单个大像素就从双核对焦变成了 8 核对焦，这就是全像素全向 8 核对焦。