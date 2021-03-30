9253 元，小米 11 Ultra 国际版发布：5000 万像素主相机，120 倍变焦，后置副屏

IT之家 3 月 30 日消息 今天小米海外发布了小米 11 Ultra 拍照旗舰手机，官方称，这是其最极致的高端旗舰，彻底改变了智能手机的摄影和摄像技术。小米 11 Ultra 全球首发三星 GN2 大尺寸相机传感器，实现了智能手机相机技术的飞跃。更进一步，采用了基本上只由 “主”摄像头组成的三颗专业级后置摄像头阵列，再次将小米推上了 DXOMARK 榜单第一，将小米 11 Ultra 评为全球最佳摄影智能手机。凭借 WQHD+120Hz 四曲面 DotDisplay 屏幕、67W 有线和无线充电以及 IP68 防水防尘等级，小米 11 Ultra 将高端旗舰体验发挥到极致。

IT之家获悉，小米 11 Ultra 配备 12GB+256GB 存储组合，并将通过小米官方渠道发售，建议零售价为 1199 欧元（约合人民币 9253 元）。

小米 11 Ultra 标志着专业智能手机摄影领域的一个重要里程碑，延续了米 10 Ultra 的先锋传统。专业级的三摄像头阵列拥有超强的硬件，结合先进的软件，使其获得了 DXOMARK 评级的第一名。

该机的 5000 万像素主摄像头采用了目前市场上最大的智能手机摄像头传感器 -- 三星的 GN2。这款由小米和三星联合研发的高端传感器，尺寸首次达到 1/1.12 英寸，能够产生惊人的 4 合 1 2.8μm 超级像素。在小米自家的增强型夜拍算法的支持下，它能够在仅有 0.02 勒克斯的光线下毫不费力地捕捉到明亮而细腻的画面。小米 11 Ultra 还是首款采用多点直射式 ToF 激光对焦系统的小米智能手机，该系统拥有精准的 64 区域深度图，能够更快、更准、更广的对焦。

小米 11 Ultra 配备了 4800 万像素 5 倍光学变焦潜望式镜头，还能实现 10 倍混合变焦和 120 倍数码变焦。4800 万像素超广角摄像头同样强大，同样的索尼 IMX586 传感器使其能够拍摄出 128° 的超宽视野，令人惊叹。这种不折不扣的硬件配置下，还搭载了强大的 AI 算法，能够高效修正镜头畸变，确保风景和合影的最佳效果。

小米 11 Ultra 在上一代智能手机的基础上，同时采用了米 10 Ultra 首发的备受好评的 Dual Native ISO Fusion 和 Stagger-HDR 技术。

该设备在拍摄视频时的表现同样出色。手机的三颗摄像头均支持 8K 24fps 视频，主摄像头支持 Staggered-HDR，确保了出色的画质和准确、动态的光影表现。

小米 11 Ultra 配备了一块 6.81 英寸 120Hz WQHD + 三星 AMOLED 四曲面 DotDisplay，采用 E4 材质打造。该显示屏提供 1700 尼特的峰值亮度，可再现 10.7 亿种色彩，使色彩渐变更加柔和自然，带状现象更少，色彩表现更加鲜艳。支持 Dolby Vision 和 HDR10+，确保最大程度的图像质量。3200 x 1440 的分辨率、120Hz 的刷新率和 480Hz 的触摸采样率，共同打造出超流畅、快速和细腻的显示效果。在康宁大猩猩玻璃 Victus 的包裹下，显示屏还具有很强的防摔和防划伤能力。

此外，米 11 Ultra 还支持杜比视界和 HDR10+，确保了超生动的画质和令人难以置信的亮度、对比度和色彩。有了杜比视界，用户可以期待小米 11 Ultra 能够显示最高质量的图像，因此娱乐总是看起来最好。

小米 11 Ultra 提供了额外的惊喜，背面有一个副显示屏。它不仅可以作为永远开启的显示屏，显示日期、时间和通知等关键信息，还可以在拍照时充当自拍镜，进一步提升了设备相机功能的易用性和创新性。

小米 11 Ultra 的音频与显示屏上的图像一样清晰，该机采用了双扬声器设计，并延续了小米 11 开始的哈曼卡顿音响合作，进行专业的音频调教。在此坚实的基础上，小米 11 Ultra 在底部设计了更强大的定制化 1216P 超线性扬声器单元，使其最大振幅达到 0.8mm，为业界最大声。凭借真正出色的硬件配置、智能场景检测和高端品牌的专业触觉，小米 11 Ultra 可以毫不费力地适应不同的声音环境，提供最佳的音频表现。

小米 11 Ultra 采用了出色的 67W 有线和 67W 无线涡轮充电技术，后者是目前业界最快的。两者都能在短短 36 分钟内将小米 11 Ultra 的 5000mAh 大容量电池充到 100%，有线和无线几乎没有时间差。

小米 11 Ultra 采用了自主研发的 6 倍超级充电技术，全新的 30V 无线充电集成电路，以及多级电流控制技术，充电速度可提升 10%。

小米 11 Ultra 的电池采用了创新的新型材料：第二代纳米硅氧负极。这种材料拥有十倍于传统石墨阴极的锂离子存储能力，有效提高了能量密度，有效解决了长电路的问题。

小米 11 Ultra 采用优质陶瓷背板，赋予手掌柔软舒适的手感，营造出闪亮的高端外观。该设备有两种惊艳的颜色可供选择。陶瓷白和陶瓷黑。

小米 11 Ultra 提供 IP68 防尘防水等级。为了达到 IP68 的标准，小米 11 Ultra 采用了高透气性的泄压阀。小米 11 Ultra 的陶瓷背面的单向弯曲半径更小，从 0.2mm 减少到 0.1mm。经测试，该机耐浸泡在深度 1.5 米的淡水中 30 分钟，并增加了充电口受潮提醒功能。

小米 11 Ultra 搭载了旗舰级骁龙 888 移动平台，并配备了快如闪电的 LPDDR5+UFS 3.1 存储组合。除了旗舰规格之外，移动平台的性能还得到了大容量散热系统的提升。小米 11 Ultra 首发了小米全新的三相散热技术，将处理器原有的散热胶罩换成了高分子相变材料，拥有更高的效率和更好的包裹性，导热性能提升了 100%。在这套三相散热系统的加持下，小米 11 Ultra 持续可靠地发挥出巅峰性能。此外，小米 11 Ultra 还采用了 GameTurbo 4.0，即使是最苛刻的游戏，也能提供流畅不间断的体验。