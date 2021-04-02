vivo X60t 悄然登场：换芯天玑 1100，线下特供

IT之家 4 月 2 日消息 近期 vivo 悄然推出了 X60 系列的又一款新机 vivo X60t，新机的主要变化是将处理器从 Exynos 1080 换成了天玑 1100，并且似乎只在线下销售，相应的产品在 vivo 自己的官方商城没有上架。

除了处理器不同，vivo X60t 跟 vivo X60 其它方面保持一致，采用 X 系列标志性的双色云阶设计，镜组部分带有蔡司小蓝标，正面配备 6.56 英寸 AMOLED 挖孔屏，分辨率 2376*1080，支持 120Hz 高刷新率 + 240Hz 触控采样率，前置自拍镜头 3200W 像素，支持屏幕指纹解锁。后置三摄模组包括 4800W 像素主摄（带微云台、f/1.79）、1300W 像素超广角镜头（120° 超广角、f/2.2）、1300W 像素人像镜头（等效焦距 50mm、f/2.46）。搭载 4300mAh 电池，支持 33W 闪充。

天玑 1100 采用 6nm 工艺制程打造，CPU 为 4 *[email protected] +4 *[email protected]，GPU 为 Mali-G77MC9，支持 NSA&SA 双模 5G，支持 5G+5G 双卡双待。

IT之家了解到，vivo X60t 暂时只提供 8+128G 版，售价 3498 元，与 vivo X60 8GB+128GB 定价相同。