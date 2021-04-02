创新发布 Sound Blaster GC7 游戏声卡，含独立麦克风控制功能

IT之家4月2日消息 创新（Creative）今日发布了 Sound Blaster GC7 游戏声卡，这款产品集成了耳机、麦克风的驱动功能，为游戏玩家带来更加逼真的音效以及更方便的控制能力。

该产品不仅适用于个人玩家，还为游戏主播提供了多种功能，便于一键屏蔽麦克风，切换音效等。还具备四个可编程按键，在直播中快速启动特定功能。

创新此款声卡可以单独调节游戏内部的麦克风音量、直播软件的语音音量，做到二者兼顾。声卡中央的小旋钮可以方便调节各种音效的幅度，并通过屏幕实时展现。

IT之家了解到，此款声卡具备两颗专用芯片，支持创新 Super X-Fi 音效，提供 7.1 声道虚拟环绕声功能，支持杜比音效，便于观看电影。

创新 Sound Blaster GC7 声卡支持 PC、Mac、游戏主机以及手机，通过 Type-C 接口连接，具备切换开关以及指示灯，同时支持光纤输入以及输出功能。

规格方面，此款声卡搭载 AKM4377 DAC 芯片，信噪比 120dB，支持 24bit/192kHz PCM 解码。该产品具有配套的安卓以及 iOS App 进行控制，售价 169.99 美元，约合 1115 元人民币。