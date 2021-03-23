巨大设计失败：苹果 MacBook 用户起诉苹果蝴蝶键盘案获得集体诉讼认证

IT之家 3 月 23 日消息 对 2015 年起 MacBook 机型使用的蝴蝶键盘不满的苹果用户将可以继续对这家库比蒂诺公司提起诉讼，因为负责监督此案的法官已经给予其集体诉讼地位。这起诉讼涵盖了在加利福尼亚州、纽约州、佛罗里达州、伊利诺伊州、新泽西州、华盛顿州和密歇根州购买了带有蝴蝶键盘的 MacBook 用户。

IT之家了解到，法官 Edward Davila 在 3 月 8 日对该案进行了认证。这场诉讼涵盖了那些在 2015 年至 2017 年之间购买 MacBook、2016 年至 2019 年之间购买 MacBook Pro 或 2018 年至 2019 年之间购买 MacBook Air 的用户。

这起诉讼最早是在 2018 年提起的，指控苹果公司隐瞒了其 2015 年及以后的 MacBook 机型键盘容易出现故障的事实。苹果为所有装有蝴蝶键盘的 Mac 推出了维修计划，但起诉人认为，维修计划并不能起到有效的修复作用，因为更换的键盘也使用了蝴蝶装置，可能会再次出现故障。

苹果在 2019 年试图让诉讼被驳回，但没有成功。当时，法官表示，苹果必须面对维修计划不足的说法，或者赔偿用户自付的维修费用。

苹果的蝴蝶键盘在 2015 年首次推出，是一个巨大的失败。MacBook、MacBook Pro 和 MacBook Air 用户的投诉不计其数，键盘会出现断裂的问题，还有卡住和重复按键的问题，也有按键彻底无反应的问题，问题的原因是开关周围积累了灰尘和其他小颗粒。

苹果曾多次尝试修改蝴蝶键盘，使其更加耐用，并为键盘有问题的 MacBook 用户推出了维修计划，但最终从 2019 年推出的 16 英寸 MacBook Pro 开始，苹果用剪刀式开关键盘取代了蝴蝶键盘。

IT之家了解到，蝴蝶键盘在苹果产品线中的任何一款 Mac 产品中都已不再使用，但仍有很多人受困于 2015 年至 2019 年生产的 MacBook，其键盘容易出现故障。原告指责苹果违反了上述 7 个州的多项法律，包括加州的《不公平竞争法》、佛罗里达州的《欺骗性和不公平贸易行为法》以及密歇根州的《消费者保护法》。他们目前并没有要求在全国范围内进行认证，但诉讼背后的律师事务所已经邀请任何受影响的 MacBook 的美国买家完成调查。