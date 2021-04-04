再创今年新高，清明假期 4 月 3 日全国铁路发送旅客 1463.6 万人次

IT之家4月4日消息 据中国铁路发布，4 月 3 日，全国铁路发送旅客 1463.6 万人次，继 4 月 2 日后再创今年单日旅客发送量新高，加开旅客列车 963 列，运输安全平稳有序。

4 月 4 日，全国铁路预计发送旅客 925 万人次，计划加开旅客列车 660 列。

清明假期，铁路客流持续保持高位运行，各地铁路部门统筹做好疫情防控工作，精准分析旅客群众出行需求，加大运力投放，提高服务质量，让旅客出行体验更美好。

哈尔滨集团公司对齐齐哈尔、牡丹江、佳木斯等方向运行的 20 列动车组列车，实行最低 5.5 折的票价优惠。沈阳局集团公司开行旅游列车，方便游客前往大连、丹东等地赏花观光、追寻红色足迹。太原局集团公司在太原、大同、平遥等车站设置旅游集散中心，为旅客提供车站至景区无缝接驳服务。

郑州局集团公司各大车站开辟老年通道，增加服务引导人员，重点服务老年人和 “脱网”旅客购票出行。西安局集团公司在西安与黄陵间加开 2 对动车组列车，为清明公祭轩辕黄帝典礼顺利举行提供运输保障。南昌局集团公司在婺源、宜春等热门旅游目的地车站向旅客免费提供 “手绘地图”，介绍周边景点、公交信息。南宁局集团公司协调地方市政交通部门，在重点车站增加公交接驳车次，打通旅客服务 “最后一公里”。

IT之家获悉，铁路部门提示广大旅客朋友，假日期间车站、列车客流量较大，旅途中请做好个人卫生防护，配合铁路部门落实站车防疫措施，共同维护安全健康旅行环境。具体列车开行情况和服务资讯信息，可在铁路 12306 网站（含手机客户端）查询。