中国铁路 12306 回应沪宁城际高铁晚点：接触网挂了风筝

IT之家4月4日消息 据沸点视频报道，4 月 4 日，多名网友称沪宁城际大部分列车晚点，车站内聚集大量旅客。对此全国铁路热线工作人员回应称，接触网挂了风筝导致的晚点，下午 3 点半左右挂上了风筝。目前，线路正在排查抢修。

下面是视频。

今年 2 月份，广西一个轻飘物（风筝）挂到电网，致 10 趟列车降速晚点。铁路部门提醒民众，请勿在铁路沿线放风筝、气球等，共同维护铁路行车安全。

IT之家获悉，在正常情况下，给列车供电的电线电压为 25 千伏，列车运行时一旦遇到轻飘异物、风筝等落在接触网上，就有可能影响到受电弓的正常取电，甚至导致突然停车，所以，铁路线路旁放风筝千万要不得！

《铁路安全管理条例》第五十三条规定：禁止在铁路电力线路导线两侧各 500 米的范围内升放风筝、气球等低空飘浮物体。

禁止实施下列危害电气化铁路设施的行为：

（一）向电气化铁路接触网抛掷物品；

（二）在铁路电力线路导线两侧各 500 米的范围内升放风筝、气球等低空飘浮物体；

（三）攀登铁路电力线路杆塔或者在杆塔上架设、安装其他设施设备；

（四）在铁路电力线路杆塔、拉线周围 20 米范围内取土、打桩、钻探或者倾倒有害化学物品；

（五）触碰电气化铁路接触网。