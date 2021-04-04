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一加 9 系列海外推送 OxygenOS 11.2.2.2 更新：提升快充稳定性，改善相机

2021/4/4 20:49:24 来源：IT之家 作者：信鸽 责编：信鸽
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IT之家4月4日消息 一加 9 系列手机于 3 月 24 日正式发布，搭载高通骁龙 888 处理器，配备是与哈苏合作的影像系统，具备自由曲面镜头。今日一加 9 海外版正式推送了 OxygenOS 11.2.2.2 更新，带来了众多优化和改善。

值得注意的是，国行版一加 9 抛弃了氢 OS，转而使用 ColorOS。而海外版依旧沿用 OxygenOS。此版更新适用于国际版、印度版、欧洲版一加 9、9 Pro 手机，硬件版本号如下 :

以下为部分更新日志：

  • 提升了手机快充的稳定性，为用户提供更好的体验。

  • 提升 WhatsApp 视频清晰度

  • 提升了《使命召唤》手游、《PUBG》手游的振动效果。

  • 修复了重启设备后，最后一次电池充满电时间记录的问题。

  • 修复了游戏时设备有概率重启的故障。

  • 修复了分屏模式导航栏无法适应黑暗模式的问题。

相机：

  • 提升了后置相机锐度，改善噪点和白平衡

  • 提升前置镜头的白平衡表现

  • 提升变焦性能

  • 提升相机稳定性

IT之家了解到，一加 9 系列手机搭载 E4 材质 AMOLED 屏幕，采用 LTPO 技术，规格为 1080P 120Hz，峰值亮度可达 1400nit，原生 10bit 色深。一加 9 Pro 则升级至 2K 分辨率屏幕。手机具备 X 轴线性马达，支持 8K 30fps 视频拍摄，售价 3799 元起。

相关阅读：【IT之家评测室】哈苏来了屏幕靓了，影像机皇一加 9 Pro 体验评测

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关键词：一加更新

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