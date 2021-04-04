富士 X-T4 相机 1.20 版固件更新：新增高温自动关机选项

IT之家4月4日消息 富士 X-T4 旗舰微单相机近日发布了 1.20 版新固件，提供了多项功能升级以及改善。这款相机搭载第四代 X-Trans CMOS 传感器，2610 万有效像素，机械快门连拍速度 15 张 / 秒。

以下为 1.20 版固件更新日志：

1、在 “电源管理”菜单中添加新菜单 “高温自动关机选项”。

建议使用三脚架，拍摄时间长，相机机身的局部温度可能会变高。如果连续拍摄电影，建议设置 “高温自动关机选项”为 “标准”，此选项拍摄时间全变短。

重置设置菜单后，“高温自动关机选项”为 “标准”。如果需要长时间录像，请将设置改为 “高”模式。

2、在设置菜单 ->连接设置 ->信息中增加了 IP 地址的显示。

3、改善 TTL 慢同步闪光拍摄的快门速度设置。

用于场景拍摄中的需要相对长时间曝光的地方（例如，具有夜景背景的闪光灯拍摄），在 P 和 A 模式下，此固件可使最慢的快门速度慢于 1/8 秒。如果快门速度设置为 AUTO，在 P 模式下快门速度最长 4 秒，在 A 模式下快门速度最长 30 秒。

4、提升相机使用稳定性。

用户升级固件时，需要将固件下载到 SD 卡中，然后按住相机的 [DISP/BACK]键的同时打开相机电源，即可看到更新固件选项。

富士 X-T4 1.20 版固件升级链接：点击打开

IT之家了解到，富士 X-T4 于 2020 年发布，配备 APS-C 画幅 CMOS 传感器，采用独特的 X-Trans 滤镜结构。相机搭载 X-Processor 4 处理器，具备新开发的图像防抖 (IBIS)系统，并具备全新的胶片模式 “ETERNA 漂白效果”，能够实现 0.02 秒自动对焦，是目前 APS-C 尺寸传感器的无反相机中最快的。

此款该相机可实现面部、眼部 AF，追踪性能优秀，还支持 - 6.0EV 低光照下自动对焦。相机的防抖模块体积缩小，每秒可执行 1 万次以上的校正，在 29 款富士龙 XF 镜头中的 18 款镜头中最高可实现高达 6.5 档的图像防抖。

富士 X-T4 电池可续航 500 张，快门寿命 30 万次，机身结构具备防尘防水滴功能，在 - 10℃环境下也可使用。产品单机售价 11390 元。