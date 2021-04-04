一加 9 系列国行推送 ColorOS 11.2 更新：新增悬浮球功能，优化游戏网络延迟

IT之家4月4日消息 在一加 9 系列海外版推送 OxygenOS 系统更新后，国行手机今日也推送了 ColorOS 11.2 系统更新，带来了众多新功能和改善。本次更新大小为 230MB，新增了对于一加智能手表 OnePlus Watch 的适配。

新版系统新增了闪回键，切换应用后关键信息将显示在闪回键上，点击可以快速返回之前的应用。新增的悬浮球功能，便于单手快速操作。

相机方面，本次更新优化了后置相机室内场景的噪点与色彩表现力。提升了对焦与视频画面稳定性。此外，相机变焦体验、超广角移动延时等功能也得到了优化。游戏方面，新版系统优化了在线游戏网络延迟，提升流畅性。

▲ 一加 9 标准版

▲ 一加 9 Pro

IT之家获悉，一加 9 系列全系标配高通骁龙 888 处理器，具备 LPDDR5 内存 + UFS 3.1 闪存。手机具备横向线性马达、超线性双扬声器、增强版 Wi-Fi 6、蓝牙 5.2 以及第三代均热板散热系统。相机方面，一加 9 与哈苏进行合作，主摄采用索尼 IMX789 1/1.35 英寸 4800 万像素传感器，超广角镜头采用了索尼 IMX766 1/1.56 英寸 5000 万像素传感器，具有自由曲面镜片。