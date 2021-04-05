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三星在印发布 Galaxy F12/F02s，售价 800 元起

2021/4/5 20:07:41 来源：IT之家 作者：信鸽 责编：信鸽
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IT之家4月5日消息 今日三星正式在印度地区发布了 Galaxy F12、F02s 两款入门手机，均采用水滴全面屏的设计，售价在 200 美元以内。

Galaxy F12：

这款手机搭载 6.5 英寸屏幕，刷新率 90Hz。手机配备三星 Exynos 850 处理器。这款芯片搭载 8 个 A55 核心，采用 8nm LPP 工艺制造，支持 4G 以及 802.11ac WiFi 网络。F12 手机搭载后置四摄，主摄为 48MP，还具备 500 万像素超广角镜头、一个微距镜头、一颗深度镜头，手机的电池容量高达 6000mAh，但快充功率仅为 15W。

这款手机 4GB+64GB 版本售价 150 美元，约合 984 元人民币；4GB+128GB 版售价约合 1070 元人民币。产品将于 4 月 12 日开售。

Galaxy F02s：

这款手机配备 6.5 英寸水滴屏，分辨率仅为 700×1600。手机搭载高通骁龙 450 处理器，后置 1300 万像素摄像头以及一颗微距镜头、一颗景深镜头。这款手机的存储规格仅为 3GB+32GB 起步，电池 5000mAh，售价约合 807 元人民币起。

IT之家了解到，F02s 这款手机还提供 4+64GB 版，售价约合 892 元人民币。产品将于 4 月 9 日开售。

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关键词：三星

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