蒂姆 · 库克：可能会在 10 年内卸任苹果 CEO 职位

IT之家4月5日消息 外媒 9to5 Mac 报道，作为 Kara Swisher 播客采访的一部分，苹果现任 CEO 蒂姆 · 库克谈到了他的接班问题。在采访结束时，Swisher 问库克，10 年后他是否还会在苹果公司工作。

库克表示，10 年后他可能不会再执掌苹果，不过 “日期还没到”。他显然没有给出谁将接替他担任 CEO 的暗示。

IT之家获悉，苹果的领导层计划再次受到关注，过去几年里，该公司的 Jony Ive、Dan Riccio 和 Phil Schiller 等长期高管相继离职。

蒂姆 · 库克自 1997 年起在苹果公司工作，并在创始人史蒂夫 · 乔布斯去世后于 2011 年担任苹果公司 CEO。去年库克迎来了自己的 60 岁生日，对于他还会在这家全球最大的公司执掌多久，自然有很多猜测。

库克的回答似乎表明，他还会在这个位置上待上一段时间，目前还没有确定日期。去年，彭博社表示，苹果公司越来越注重继任规划，CEO 候选人包括 Jeff Williams 和 John Ternus。

以下是库克最新的部分评论记录。

库克：再过 10 年？可能不会。但我可以告诉你，我现在感觉很好，日期还没到。但十年是个漫长的时间 -- 也可能不是十年了。

Swisher：如果你不经营苹果，你会做什么？

库克：我不知道，因为我太爱这家公司了，很难想象没有它的生活。所以我觉得我不在这里之后才会知道。因为我想我会跑得很快，我永远不会真正考虑它，直到我不跑了。这样说有意义吗？

Swisher: 也许只是去度假？

库克：[笑]。