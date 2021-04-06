新思科技 IC Validator 获三星 4nm 和 5nm 先进工艺技术认证

新思科技宣布，其 IC Validator 物理验证解决方案已获三星晶圆厂 5nm 和 4nm 先进工艺技术的认证。

作为新思科技 Fusion Design Platform™和 Custom Design Platform™的重要组成部分，IC Validator 已协助众多客户成功实现图形处理、增强虚拟现实、汽车和高性能计算等应用芯片的流片。

据悉 IC Validator 是一套全面的高性能 Signoff 物理验证解决方案，可以帮助客户在从成熟到先进的各个工艺节点上，显著提高其生产效率。IC Validator 采用业界先进的分布式处理算法，可扩展到超过 4,000 个 CPU 内核。该工具的高性能和可扩展性实现了目前业内领先的超大芯片的物理验证签收。数十亿个晶体管的设计，一天内完成设计规则检查 (DRC)、布局与原理图对照验证 (LVS) 以及金属填充的一次迭代。

IC Validator 物理验证与 Fusion 设计平台中的 Synopsys Fusion Compiler™ RTL-to-GDSII 解决方案以及 IC Compiler® II 布局布线系统，达成无缝集成。这种集成的融合技术通过在实现环境中实现独立的 Signoff 质量分析和自动修复，从而加速了芯片制造部门的设计收敛。

随着客户逐渐将 5nm 及以下工艺节点设计作为目标，物理验证的复杂性急剧增加，其中涉及数十万的设计规则和数以百万计的操作。新思科技 IC Validator 可加速物理验证收敛，以高精度极大地提高了三星先进工艺节点的生产率。

三星晶圆厂设计实现团队副总裁 Jongwook Kye 表示：“工艺节点越低，设计复杂性越高，我们致力于通过技术创新来满足客户对于先进芯片设计的需求。 新思科技的 IC Validator 提供了业界领先的差异化解决方案，并已通过了我们可付诸生产的 5nm 和 4nm 技术认证。IC Validator 的创新功能和预测结果，结合三星晶圆厂的先进工艺技术，让我们的共同客户能够在要求极为严苛的下一代应用中实现芯片成功。”

作为新思科技 Fusion Design Platform 和 Custom Design Platform 的关键组成部分，IC Validator 为开发者提供全面的物理验证解决方案，包括快速 DRC 检查、可编程电气规则检查、虚拟金属填充和可制造性设计增强能力，以及签核精准的 StarRC™集成以加速收敛。IC Validator 的实时 DRC 检查技术可为新思科技 Custom Design Platform 的实时 DRC 监测提供按需验证。

新思科技芯片设计事业部工程高级副总裁 Raja Tabet 表示：“处于领先地位的客户已经部署新思科技 IC Validator 以获得竞争优势、实现更快的物理签核，并不断实现产品成功。现在所有开发者都能放心并快速采用三星的 5nm 和 4nm 工艺，并结合新思科技的 IC Validator 创新技术，以获得快速取得成果的优势，设计出高度差异化的创新产品”。