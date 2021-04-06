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LG 关停手机业务，三星又获得了一家供应商

2021/4/6 7:40:39 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 4 月 6 日消息 据报道，三星又获得了 LG 阵营的另一家元器件供应商，目前当地媒体称，LG Innotek 将为三星电子提供包括 Galaxy A52 和 Galaxy A72 在内的 Galaxy A 系列的覆晶薄膜（CoF）解决方案。

LG Innotek 是 LG 公司的子公司，该公司最近失去了一个主要客户，即 LG 电子，因为该集团的移动部门确认将退出市场。这意味着 LG Innotek 的订单减少了，而 LG Innotek 曾经为该移动部门提供 CoF 和其他组件。

对 LG Innotek 来说好消息是，据报道，该公司已与三星电子签订协议，为该公司的 Galaxy A 中端系列提供覆晶薄膜。这两家科技巨头之前曾在较小范围内进行过合作，但报道称，LG Innotek 现在是 Galaxy A52 的覆晶薄膜的唯一供应商。同时，据报道，Galaxy A72 配备了由 Stemco 和 Wonhwa 提供的覆晶薄膜。

IT之家了解到，三星还在本周早些时候获得了 LG 的关键显示器驱动器和触摸 IC 供应商。LX 集团即将成立的下属公司 Silicon Works 可能为三星计划在下半年上市的手机产品提供这些组件。

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关键词：LG三星

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