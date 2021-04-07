纽交所启动蛋壳公寓退市程序，445 天市值缩水逾 10 倍

北京时间 4 月 7 日消息，纽交所昨晚披露，监管部门“纽交所监管局”（NYSE Regulation）工作人员已决定启动将蛋壳公寓美国存托股从纽交所摘牌的程序。蛋壳公寓的美国存托股将立即暂停交易。蛋壳公寓的每股美国存托股代表 10 股 A 类普通股。今年 3 月 15 日，纽交所监管局暂停了蛋壳公寓美国存托股的交易，现在纽交所监管局确定，根据纽交所上市公司手册第 802.01D 节，蛋壳公寓不再适合继续挂牌交易。

今年 2 月、3 月，蛋壳公寓未能按照纽交所监管局的要求披露部分信息。此外，纽交所监管局也注意到，蛋壳公寓未能及时、充分和准确地向股东和投资公众披露信息。蛋壳公寓未能在指定期限内提交上市公司手册第 203.03 章节规定的 6-K 表格，披露半年度财务信息，也没有就此披露必要的信息。

蛋壳公寓有权要求纽交所董事会委员会对这一决定进行复审。在完成包括蛋壳公寓提出的任何对纽交所监管局决定的上诉在内的所有必要程序后，纽交所将向美国证券交易委员会申请将蛋壳公寓美国存托股摘牌。

蛋壳公寓 2020 年 1 月 17 日在纽交所上市，按发行价计算市值最多达 27 亿美元，根据上一交易日（3 月 15 日）2.37 美元的收盘价计算，市值仅剩下 2.33 亿美元。从上市到被决定摘牌，蛋壳公寓在纽交所待了 445 天。