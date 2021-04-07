为更好地散热，微软将服务器浸入液体中

IT之家 4 月 7 日消息 微软开始将其服务器浸泡在液体中，以提高其性能和能源效率。这种冷却方案在业内已经存在了几年，但微软声称它是 “第一家在生产环境中运行双相浸泡冷却的云供应商”。

这种冷却方式的工作原理是将服务器机架完全浸没在一种特殊设计的非导电液体中，这种液体以氟碳为基础，当其直接接触组件时，会吸收热量，液体之后会达到较低的沸点 (50 摄氏度)，凝结落回浴池中。这就形成了一个闭环冷却系统，降低了成本，因为不需要在槽内移动液体，冷凝器也不需要冷却器。

“它本质上是一个浴盆，”微软数据中心高级开发组副总裁 Christian Belady 在接受 The Verge 采访时解释道，”机架会躺在那个浴盆里面，你会看到的是沸腾，就像你看到锅里的沸腾一样。锅里的沸腾是在 100 摄氏度，而在这种情况下，它是在 50 摄氏度。"

近年来，这种液体冷却方式已经被加密矿工用来开采比特币和其他加密货币。这种方法刺激了微软在过去几年中试用这种方法，用它来测试应对云需求的高峰和机器学习等应用的密集工作负载。

现在大多数数据中心都是空气冷却，使用外部空气，并通过使用蒸发将其降至 35 摄氏度以下的温度进行冷却。这被称为沼泽冷却，但在这个过程中使用了大量的水。这种新的液体浴技术旨在减少水的使用。“它有可能会消除数据中心对水消耗的需求，所以这对我们来说是一件非常重要的事情，”Belady 说。

这种冷却方式还可以让微软将硬件更紧密地包装在一起，与传统的风冷相比，长期来看应该可以减少所需空间。微软最初是在一个小型的内部生产工作负载中进行试验，并计划在未来更广泛地使用它。

微软将主要研究这种新冷却的可靠性影响，以及它可以帮助云和 AI 需求的哪些类型的突发工作负载。

此前微软曾将整个数据中心沉入苏格兰海底，将 864 台服务器和 27.6PB 的存储设备沉入水中。实验很成功，故障率只有陆地数据中心的八分之一。

IT之家了解到，这项工作的一部分也与微软解决水资源短缺的环境承诺有关。该公司承诺，到 2030 年，收集的水量甚至要超过其全球运营所使用的水量。这包括微软在办公室使用现场雨水收集系统，并收集空调的冷凝水到水厂。尽管如此，微软在 2019 年从市政系统和其他当地来源提取了近 800 万立方米的水，而 2018 年只有 700 多万立方米。

考虑到微软用水量增加的趋势，其解决用水问题的努力将极具挑战性，但如果更广泛地推广，像双相浸泡这样的项目肯定会有所帮助。