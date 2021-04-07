中国铁路 12306 ：学生票购买时间不再受限制，但每学年仅可 4 次

IT之家4月7日消息 据中国铁路 12306 等发布，近期关于学生票的相关规定有所变化，购票出行越来越便利。IT之家获悉，学生购买学生票不再受每学年 6 月 1 日至 9 月 30 日与 12 月 1 日至次年 3 月 31 日限制，但每学年仅可购买 4 次。

优惠区间

「 学生票优惠区间填写的车站是否包含同城车站？」

答：自 2021 年 4 月 8 日起，学生票优惠区间中填写的车站所在城市，按该站所属地级及以上城市进行发售。

「 超区间乘车怎么办？」

答：学生减价优待证记载的车站是没有快车或直通车停靠的车站时，离该站最近的大站（可以超过减价优待证规定的区间）可以发售学生票；因此超过减价优待证上记载的区间乘车时，对超过区间按一般旅客办理，核收票价差额。不符合规定条件、超过减价优待证记载的区间乘车时，按全程全价核收票价差额。

「 学生票优惠区间是否需要盖章？」

答：不需要，更改后需要。

进 站

「 新生（毕业生）购买学生票后如何进站乘车？」

答：由于新生（毕业生）无学生优惠卡，无法办理学生资质审核，所以新生可凭录取通知书（毕业生凭学校开具的书面证明）及购票时使用的有效身份证件通过人工检票通道进站乘车。

乘 车

「 列车上无法判别学生票是否具备优惠资质怎么办？」

答：列车上无法判别学生是否具备优惠资质时（新生和毕业生除外），应办理补收票价差额手续，并开具电子客运记录（特殊情况可开具纸质客运记录）。

学生旅客到站后可凭车补车票、学生减价优待证和购票时所用有效身份证原件（列车如开具纸质客运记录，还应携带纸质客运记录），30 天内到全国任意车站退票窗口办理资质核验和退票手续。

车站核实学生所购减价优待票符合有关规定后，为其办理资质核验，扣减学生火车票优惠卡次数；办理学生车补车票退票时，不收取退票手续费，不退列车补票手续费。

疑难解答

Q1

学生票取出的是纸质车票还是报销凭证？如是报销凭证（学生没有工资收入的）如何理解？

电子客票下取出来的都是报销凭证。是不是报销凭证与学生有没有收入没有关系，就跟学生没有收入购物后同样可以要求商家提供发票一样，铁路报销凭证和发票的有关规定，是根据国家税务以及发票管理办法等有关规定执行的。

Q2

学生优惠票价为什么与全价票价一致？

当铁路运输企业对全价票实行折扣票价时，可能会出现这一现象。学生票与全价票一样在公布票价的基础上实行减价优惠，而不是在折扣票价基础上再实行优惠。