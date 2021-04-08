Uber 宣布 2.5 亿美元激励计划以刺激司机重新上路

北京时间 4 月 8 日凌晨消息，据报道，在美国各州开始撤回一部分大流行限制措施并推出疫苗之际，美国拼车服务巨头 Uber 周三表示，该公司将花费 2.5 亿美元实施一项一次性刺激计划，旨在让司机重新上路。

该公司表示，这些激励措施将有助于让现有司机回归，并可“确保首次上路的司机掌握诀窍”。

Uber 发言人表示，该公司将在未来几个月时间里通过一系列激励措施向司机付款。举例来说，在奥斯汀，司机出行 115 次即可拿到 1100 美元；而在菲尼克斯，司机出行 200 次即可拿到 1775 美元。

该公司预计其美国业务的需求最终将会上升，而随着更多的司机加入上述计划，其收入可能会下降。

Uber 表示：“我们希望司机现在利用更高的收入，因为这可能是暂时的情况。随着复苏的继续，我们预计将有更多司机上路，这意味着随着时间的推移，收入将回到新冠病毒疫情之前的水平。”

由于新冠病毒大流行严重限制了出行和日常活动，拼车公司的需求在过去一年时间里急剧下降。尽管拼车量在疫情期间暴跌，但 Uber 和另一家拼车服务公司 Lyft 都已表示，按调整后 EBITDA（即未计入利息、税项、折旧及摊销的净利润）计算，到 2021 年底这两家公司都可以实现盈利。在 2020 年第四季度，Uber 的调整后 EBITDA 亏损为 4.54 亿美元，按照美国通用会计准则计算的亏损为 9.68 亿美元，季度营收为 31.7 亿美元。