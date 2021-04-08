雷蛇发布雷小蛇头枕、神奈川冲浪里主题限量服饰

IT之家4月8日消息 电竞厂商雷蛇今日发布了 Razer Sneki Snek 雷小蛇头枕，是一款可爱的电竞椅配件，为玩家在游戏时提供支撑，头枕具备独特的卡通蛇头造型，具备标志性的黑、绿配色，与雷蛇其它产品一脉相承。

这款头枕配备松紧带，可以固定在大多数电竞椅上。官方表示，雷小蛇头枕不但触感柔软，还能贴合你的头部和颈部曲线，提供适度支撑，可以有效减轻长时间畅玩游戏造成的肌肉紧张感和疲劳感。这款可爱萌物还可以在你需要慰藉时提供朋友般的温暖拥抱。

雷小蛇头枕的枕套可以单独拆卸并清洗、晾干，易于打理。官方表示，雷小蛇头枕的设计来源于 Razer 一位设计师最初为他的新生婴儿创作的素描。雷小蛇形象一时间在网络上广为传播，粉丝竞相转载，衍生出了许多惊艳的纹身，并拥有粉丝为其创作专属页面。

IT之家了解到，雷小蛇头枕现已在国内开售，定价 269 元。与此同时，雷小蛇表情包也在聊天工具中到来，用户可以搜索并下载。

除了这款头枕，雷蛇近日同时发布了神奈川冲浪里限量服饰。此限量款服饰系列的面料采用可回收的海洋塑料提取物制成，设计元素取材于日本浮世绘名作《神奈川冲浪里》，力求在提醒人们海洋塑料污染这一残酷真相的同时，提供舒适的穿着感。Razer 还将资助减少海洋塑料污染的公益项目，以保护海洋生态环境。

雷蛇神奈川冲浪里服饰系列包括连帽衫、短袖 T 恤、无袖 T 恤、短裤和棒球帽共五款单品，采用可回收海洋塑料提炼制成的高质量面料。这些面料由一个专业致力于海洋塑料回收利用的组织统一生产，目的是从海洋中去除塑料并将其提炼制成有用的产品，雷蛇的神奈川冲浪里系列即是如此。

雷蛇表示，每年有大约 1100 万吨塑料涌入海洋，并进入海洋食物链且严重威胁着海洋生物的生存。雷蛇声明，神奈川系列服饰的收益将捐赠，用于在世界上污染最严重的一些海岸线和海洋生物区域中回收海洋塑料垃圾。每售出一件单品，雷蛇将提供一笔资金，用于回收一公斤的海洋塑料。

零售指导价：

RAZER 雷蛇 I 神奈川冲浪里 连帽衫：1299 元

RAZER 雷蛇 I 神奈川冲浪里 T 恤：799 元

RAZER 雷蛇 I 神奈川冲浪里 无袖 T 恤：599 元

RAZER 雷蛇 I 神奈川冲浪里 短裤：699 元

RAZER 雷蛇 I 神奈川冲浪里 棒球帽：399 元

IT之家了解到，该系列限量版服饰将于 2021 年 4 月在天猫雷蛇旗舰店、抖音雷蛇直播间以及得物官方旗舰店限量发售。