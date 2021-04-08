中国国家电竞足球队运动员选拔赛启动，只要 7 个人

IT之家 4 月 8 日消息 从腾讯电竞获悉，根据国际足联安排，2021 年 FIFA eNations Cup（国际足联电竞国家杯）各大洲预选赛将于 4 月 30 日 - 5 月 2 日举行。

腾讯电竞表示，为获取亚太区参赛入场券，由中国足协、腾讯电竞、EAsports 主办以及 TGA 腾讯电竞运动会协办的中国国家电竞足球队运动员选拔赛，将在 4 月 8 日开始举行。

▲图源：FIFA Online 4 官网

据介绍，中国足协曾组队参加 2019 年的国际足联电竞国家杯赛正赛。本届选拔赛聚集了国内包括职业 FIFA Online 4 选手在内的 64 人，以线下结合线上的方式，将通过两个阶段角逐产生 7 位选手，入选中国国家电竞足球队集训营，备战月底开始举行的国际足联亚太区预选赛。

IT之家了解到，本次国家队选拔赛分为两个赛段，第一赛段为线上赛，时间是 4 月 8 日至 4 月 10 日；第二赛段为线下赛，地点在北京，时间是 4 月 12 日。

比赛形式方面，本届赛事的两赛段均采用选手 1V1 模式，64 位选手两两对决，失利两次的选手将告别本次选拔，线上选拔剩余 14 人后，将进入线下阶段，线下赛采用 BO3 单淘，最终选出 7 位获胜选手。

据悉，2021 年国际足联电竞国家杯将于今年夏天在丹麦举行，来自全球各大洲的二十四支代表队届时将共同竞逐象征足球电竞最高荣誉的冠军奖杯。亚太区预选赛将先分为两个小组进行比赛，小组前三名出线后再竞争五个国际足联电竞足球国家杯参赛席位。