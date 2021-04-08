Android 12 2.2 开发者预览版发布：修复桌面小组件消失等问题

IT之家4月8日消息 据外媒 XDA 论坛消息，Android 12 2.2 开发者预览版今日发布，同时包含安卓 2021 年 4 月安全更新。本次预览版主要修复了一些错误，没有带来重要功能更新，更新大小仅为 19.92MB。

在此前发布的 2.1 预览版，用户反馈了一些 Bug 问题。谷歌随后承认了这些 Bug，并推出新版系统进行修复。该开发者预览版详细版本号为 SPP2.210219.018，以下为更新日志：

修复了当用户设置蓝牙选项时，“设置”App 崩溃的问题。 修复了用户进行 OTA 更新后桌面小组件消失的问题。 修复了当前蓝牙通话音质良好时，仍会通知提示蓝牙连接质量差的问题。 修复了在某些情况下导致 WiFi 密码无法保存的问题。 修复了在屏幕键盘输入时，通知出现阴影的问题。 修复了 Codec 2.0 可能在某些应用崩溃的问题。 修复了可能导致视频分享时，编码不正确的问题。

IT之家获悉，谷歌 Pixel 5、Pixel 4a 5G、Pixel 4a、Pixel 4、Pixel 4 XL、Pixel 3a、Pixel 3a XL、Pixel 3、Pixel 3 XL 目前已经可以获取这一版本的更新，详细更新日志如下：点击打开