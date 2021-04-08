图森未来下周四登陆纳斯达克，或成全球 “自动驾驶第一股”

IT之家4月8日消息 据 IPO 早知道消息，图森未来（TuSimple）于美东时间 4 月 7 日向美国证券交易委员会（SEC）更新 S-1 文件，计划于 4 月 15 日正式以 “TSP”为证券代码在纳斯达克挂牌上市，或成全球 “自动驾驶第一股”。

企查查 App 显示，图森未来是一家自动驾驶技术研发与应用服务提供商，隶属于北京图森未来科技有限公司，该公司成立于 2016 年，法定代表人为 CHEN MO TERRY，经营范围包含：电子产品、通讯设备、机械设备、汽车配件、汽车；机械设备租赁等，由北京图森智途科技有限公司全资控股。企查查融资信息显示，图森未来目前共融资 10 轮，最新融资时间为今年 2 月 5 日，交易对手为 Goodyear Ventures。

IT之家获悉，图森未来此前宣布与斯堪尼亚运输实验室开始进一步的深化合作，在瑞典南泰利耶和延雪平之间的 E4 高速公路上进行载货无人驾驶卡车测试。在测试中，车辆由图森未来无人驾驶系统自动操控，过程中会有一名安全员和一名测试工程师随车监控系统。未来，该测试会把路线扩展到南泰利耶至赫尔辛堡的全部路线。

图森未来成立 6 年来，累计公开融资金额超过 5.5 亿美元，获得了来自 UPS、英伟达和新浪资本等巨头的投资，占据了无人驾驶货运领域的独角兽地位。