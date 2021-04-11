阿拉巴马州险胜，亚马逊赢下百货商店联盟

北京时间 4 月 11 日上午消息，据报道，围绕位于阿拉巴马州贝塞默（Bessemer）的运营中心，亚马逊与美国零售、批发和百货商店联盟（RWDSU）展开了一场高调斗争，并始终占据上风。

目前严峻的经济形势也有利于亚马逊。三年前，贝塞默向亚马逊提供了一个价值约 5100 万美元的激励方案，这是该公司有史以来获得的最大开店资金补助之一。大约在同一时间，附近的伯明翰市为吸引亚马逊第二总部落户，在镇上竖起了三块巨大的亚马逊广告牌，作为其并不成功的营销噱头的一部分。和其它许多州一样，面对不妙的经济形势，阿拉巴马州也非常期待着亚马逊的到来，因为这会给当地带来许多工作机会。

亚马逊的员工们对是否允许 RWDSU 代表他们进行了投票。在 3000 多张邮寄选票中，1798 张否决了该联盟的代表权。RWDSU 称将对投票结果提出上诉，并指称亚马逊通过各种非法手段胁迫员工投反对票。

尽管亚马逊在投票中取得了决定性的胜利，它仍需要进行思考总结，它在这场斗争中的形象并不光彩。公众仍会记得亚马逊面对参议员伯尼 · 桑德斯（Bernie Sanders）和伊丽莎白 · 沃伦（Elizabeth Warren）批评的笨拙回应。美国劳工运动得到了总统的支持，为避免另一场斗争，亚马逊仍有一些重要教训需要汲取。

首先，亚马逊有必要且只能更认真地倾听员工们的意见。在与 RWDSU 的斗争中，有亚马逊员工讲述了他们的遭遇：没有任何事先沟通的强制加班；休息室离得太远，需要长时间步行才能走到，以致长时轮班中的短暂休息时间都消耗在了路上；整个工作日都需站立工作，对身体造成了伤害。对那些投票拒绝了 RWDSU 代表权的员工来说，他们希望公司能听取员工们的意见。员工威尔 · 斯托克斯表示：“我们与公司展开了谈判，与高管们讨论我们的意见。在接下来的 100 天里，让我们看看能发生什么改变。”

亚马逊还必须解决它与黑人员工之间存在的问题。上世纪 90 年代末，亚马逊在乔治亚州麦克唐纳开设了一家运营中心。麦克唐纳是亚特兰大以南 30 英里的一个以黑人为主的小镇。该运营中心在几年内经历了几次管理变革，并最终关闭，而当时正是亚马逊急需更多配送能力的时候。亚马逊从未对此作出解释。

亚马逊遇到的一些其他劳资纠纷也涉及到黑人员工。2018 年，在明尼阿波利斯的一个运营中心，大批索马里移民员工试图与该公司进行集体谈判。近期的一篇媒体报道也指出，亚马逊白领阶层对黑人员工存有偏见和不尊重。在周五的亚马逊 Zoom 新闻发布会上，有员工呼吁加强对管理人员这方面的培训。

最后，亚马逊需要重新考虑其运营中心工作岗位的临时性问题。根据美国劳工统计局的数据，该公司标榜自己的每小时工资为 15 美元，处在 “体力劳动者和物料搬运工”的全国平均工资水平；此外，每隔六个月，每小时的工资将上涨 55 美分。但不为人所知的是，这些加薪会在员工工作满三年后停止，除非该员工得到晋升。这个薪资天花板的设置经过深思熟虑：亚马逊希望员工要么进入管理层，要么离开公司到其它地方寻找机会。如果员工主动离职，公司甚至会向他们支付上千美元的奖金。

在贝塞默，RWDSU 首次提出并强调了这一问题。员工组织者詹妮弗 · 贝茨在接受媒体采访时说：“即使再过 10 年、20 年，这里的 5800 名员工的时薪仍将处于略低于 17 美元的水平上。”亚马逊确实需要重新考虑加薪限制这一问题。该公司雇佣了 100 多万员工，是美国第二大私营企业，仅次于沃尔玛。随着疫情的结束，失业人数将会下降，将员工扫地出门可能不再可行。