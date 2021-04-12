微软正洽谈以 160 亿美元收购 Siri 语音识别合作伙伴 Nuance，或对苹果产生重大影响

IT之家 4 月 12 日消息 据称，Nuance Communications 正在与微软就潜在的收购进行讨论，前者是一家语音识别公司，也是苹果 Siri 语音分析背后的技术供应商，据悉收购金额高达 160 亿美元。

据知情人士透露，两家公司之间的讨论还在进行中，可能会在下周宣布达成交易。据悉，Nuance 的拟议价格大约为每股 56 美元，比上周五的收盘价溢价 23%。

未透露姓名的消息人士向彭博社透露，由于 Nuance 与 Siri 的关系，此次谈判可能对苹果产生重大影响。苹果使用 Nuance 的语音识别引擎，使其数字助理能够听到并理解用户的要求。

微软发言人拒绝对该报道发表评论，而 Nuance 的发言人也没有立即回应询问。

收购 Nuance 将是微软的第二大收购案。其最大的一笔交易是在 2016 年收购 LinkedIn，这笔交易的价值为 240 亿美元。

如果确认收购，目前还不清楚这将如何影响苹果和 Siri 的近期发展。虽然 Nuance 在 2013 年确认其技术是 “苹果语音识别的基础供应商”，但 2021 年两家公司在 Siri 上的关系如何运作还不得而知。

收购甚至可能会倒逼苹果加大对语音识别研究的投入，从而让 Siri 可以不依赖第三方服务商而工作。

这不是总部位于伯灵顿的 Nuance 第一次考虑出售。2014 年，有报道称其正在与三星就潜在的收购进行谈判，不过这家韩国巨头并没有跟进。

IT之家了解到，2013 年，投资者和行业观察人士提出，苹果对 Nuance 的依赖可能是它收购该公司的一个好理由。当时，人们认为苹果有机会以 70 亿美元的价格收购，不到目前预期收购价格的一半。