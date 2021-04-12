Epic 老大回应 Epic 商城巨额亏损：为未来的成功打下基础

IT之家 4 月 12 日消息 根据最近的一份法庭文件显示，尽管独家游戏和免费游戏为 Epic 游戏商店迎来了很多用户，也带来了大量的收入，但该店面的亏损显然比其赚的钱还要多。Epic Games 的首席执行官 Tim Sweeney 通过 Twitter 对这一情况给出了自己的看法，将过去和预计的收入损失重新定义为一种投资。根据 Sweeney 的说法，商店损失的金额将为其未来的成功打下基础。

这些信息是从苹果和 Epic 之间正在进行的法律斗争中出现的新法庭文件中发现的。在这两家大公司在法庭上互相争斗的同时，外界对 Epic 游戏商店的财务状况有了新的认识。

文件显示，Epic 花了 4.44 亿美元为商店抢夺独家和免费游戏。这笔钱用于支付给发行商和开发者的 “最低保证金”。这些最低保证金是支付给发行商的，无论游戏是否卖得好，这也是为什么那么多公司跟 Epic 游戏商店签协议的原因，毕竟保证一点现金总比可能的损失要好。

在 Epic 的年终报告中，Epic 确认 2020 年玩家在 Epic 商城的消费为 7 亿美元，但这些第三方游戏仅占了总数的 2.65 亿美元。这意味着 Epic 商城还没有赚回支付给第三方发行商的 4.44 亿美元费用。即使其中一些交易肯定是针对未来的游戏，但苹果表示，如果再加上 2019 年的交易，Epic 将 “单是最低保证金就至少损失 3.3 亿美元的未收回成本”。

根据苹果公司的说法，到今年年底，包括价格昂贵的独家游戏、免费游戏以及其他所有费用在内，Epic 游戏商店总共将使 Epic 损失约 6 亿美元，而且该商店要到 2027 年才能实现盈利。

Epic 在反驳中，以不同的方式来阐述这个问题。Epic 的律师解释说，这都是计划的一部分。这只是一个大的（非常大的）投资，以快速增长商店和用户群。Epic 还声称，商店将在 2023 年开始盈利。

对于 IGN 报道的巨额亏损，Tim Sweeney 似乎不以为然，甚至对 Epic 亏损的钱感到兴奋。“没错！”Sweeney 说，“而且事实证明，它在用优秀的游戏接触玩家方面取得了巨大的成功，也是对发展业务的一次绝妙投资！”

IT之家了解到，Epic 和苹果之间持续的法律战早在 2020 年 8 月就开始了，因为 Epic 在《Fortnite》中悄悄加入了一个功能，允许玩家通过自己的支付系统购买游戏中的 V 币，绕过了苹果的系统和手机厂商惯常的分成。在做完这个功能后不久，这款游戏就被从苹果 App Store 和安卓的 Google Play 商店中下架。