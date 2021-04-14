比亚迪汉 EV 获 2021 德国 iF 设计奖：中国品牌首款获奖轿车

IT之家 4 月 14 日消息 今天，比亚迪宣布汉 EV 斩获 2021 德国 iF 设计奖，成为中国品牌首款获奖轿车车型。

官方表示，iF 设计奖评审团高度评价 :“比亚迪汉 EV 为中国用户提供了健康、安全和环保的日常通勤和家庭出行的解决方案。汉 EV 从中国传统文化中汲取设计灵感，其新潮前卫的外观以及大气豪华的内饰设计重新诠释了中国独特的传统美学。与此同时，汉 EV 百公里加速 3.9s 的出色性能，搭配智能网联系统，都使得驾驶体验更加令人兴奋。”

IT之家了解到，去年中，比亚迪 “全球超安全智能新能源旗舰轿车”汉正式上市，上市车型包含汉 EV 和汉 DM。全国综合补贴后，汉 EV 超长续航版豪华型售价 22.98 万元、汉 EV 超长续航版尊贵型售价 25.58 万元、汉 EV 四驱高性能版旗舰型售价 27.95 万元；汉 DM 四驱性能版豪华型售价 21.98 万元。汉 EV 超长续航版豪华型和汉 EV 超长续航版尊贵型 NEDC 综合工况纯电续驶里程为 605 公里；汉 EV 四驱高性能版旗舰型百公里加速 3.9 秒，是中国加速最快的量产新能源轿车；汉 DM 四驱性能版豪华型百公里加速 4.7 秒，是中国加速最快的插电混动轿车。