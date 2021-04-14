消息称苹果 iPhone 14 系列不再发布 5.4 英寸 mini 版本

IT之家4月14日消息 外媒 MacRumors 报道，小屏幕智能手机爱好者长期以来一直希望苹果能推出一款尺寸较小的 iPhone，具有现代全面屏设计和 Face ID 等功能。这个愿望在去年的 iPhone 12 mini 上实现了，有传言称今年也会有 iPhone 13 mini，但 5.4 英寸 mini 机型可能即将迎来终结。

今天，天风国际分析师郭明錤报告表示，2022 年的 iPhone 产品线将由四款机型组成，包括高端的 6.1 英寸和 6.7 英寸机型，以及低端的 6.1 英寸和 6.7 英寸机型。很明显，这里没有提及 5.4 英寸型号。

如果 2022 年没有所谓的 iPhone 14 mini，iPhone SE 系列将凭借 4.7 英寸的显示屏重新夺回最小 iPhone 的称号。不过，由于拥有更厚的边框和 Touch ID 主 Home 键，目前的 iPhone SE 2 实际上比 5.4 英寸的 iPhone 12 mini 机型略大。此外，iPhone SE 2 也只有后置单摄像头，并配备了 LCD 屏幕，而 iPhone 12 mini 则采用了更出色的 OLED 显示屏。

IT之家获悉，最近几个月，有很多关于 iPhone 12 mini 相对于其他 iPhone 12 机型销量不佳的报道，但由于苹果不再公布 iPhone 的销量，因此没有官方数据。如果苹果在明年退役 5.4 英寸 mini 机型，无疑说明该系列的销量还是不够好，无法坚持下去。

郭明錤表示，屏下 Face ID 系统将在 2023 年与新的潜望式长焦镜头一起亮相（预计是 iPhone 15 系列）。郭明錤此前曾表示，从 2022 年开始，苹果将计划在部分 iPhone 上放弃刘海凹槽，采用 “打孔”设计。

郭明錤此前也曾表示，2023 年至少有一款高端 iPhone 机型将采用显示屏下的指纹扫描仪，没有刘海凹槽，采用真正的全面显示屏。

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