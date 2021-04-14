SpaceX 再融资 3.14 亿美元，本轮融资总额达 11.6 亿美元

北京时间 4 月 14 日晚间消息，据报道，特斯拉 CEO 埃隆 · 马斯克（Elon Musk）旗下太空探索技术公司 SpaceX 今日在提交给美国证券交易委员会（SEC）的一份文件中称，该公司已通过股权融资筹集了约 11.6 亿美元资金。

今年 2 月，SpaceX 完成了新一轮 8.5 亿美元的股权融资，使该公司的市场估值飙升至 740 亿美元左右。知情人士当时表示，SpaceX 以每股 419.99 美元的价格筹集了这笔资金。

而 SpaceX 今日提交的最新文件显示，在之前 8.5 亿美元融资的基础上，又通过股权融资筹集了 3.14 亿美元，使得这一轮的融资总额达到约 11.6 亿美元。

分析人士称，投资者对 SpaceX 股票的强劲需求，主要得益于其雄心勃勃的 “星际飞船”（Starship）和 “星链”（Starlink）项目。

“星际飞船”是 SpaceX 正在开发的下一代火箭，其设计威力甚至比将宇航员送上月球的 “土星 5 号运载火箭”还要强大。根据 SpaceX 的计划，“星际飞船”最终将取代其主力火箭 “猎鹰 9 号”，并执行货运任务，最终将搭载宇航员前往月球和火星。

而 “星链”是一个全球卫星网络，SpaceX 计划利用它为全球偏远地区用户提供高速互联网服务。目前，SpaceX 已在美国、加拿大和英国的特定地区提供测试服务。SpaceX 总裁格温 · 肖特威尔（Gwynne Shotwell）近日表示，“星链”在几个月后可实现 “全球连接”，即可为全球提供卫星互联网服务。