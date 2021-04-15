苹果发起地球日捐赠计划，每笔 Apple Pay 交易为环保捐赠 1 美元

IT之家 4 月 15 日消息 苹果公司又开始了公司最新的 Apple Pay 促销活动，这次的活动是关于地球日的。

苹果公司表示，从今天到 4 月 22 日期间，在 apple.com、通过 Apple Store 应用或在苹果零售店进行的每一笔 Apple Pay 交易，都将向国际环保组织捐赠 1 美元（总额最高 100 万美元）。

促销活动期间捐赠的所有资金都将捐给非营利性环保组织 Conservation International。

国际自然保护组织致力于关注和保护大自然为人类带来的重要利益。通过将实地工作与科学、政策和金融方面的创新相结合，Conservation International 已经帮助保护了 70 多个国家的 600 多万平方公里的陆地和海洋。

在邮件中，苹果公司还重点介绍了另外四家关注环保的公司及其各自在 App Store 或网站上的应用。

Allbirds：用美利奴羊毛和桉树等材料制成的鞋子和服装。

Pela：用植物和微生物等可再生资源制成的 iPhone 手机壳。

The North Face：户外装备品牌致力于在产品中加入再生材料。

Lime：以风能、太阳能、水能等可再生能源为动力的电动滑板车和自行车。

IT之家了解到，苹果公司还宣传了即将上映的 Apple TV + 电影《地球改变的一年（The Year Earth Changed）》，这部由大卫 - 阿滕伯勒（David Attenborough）解说的新纪录片将于 4 月 16 日首映。