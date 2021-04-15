爆料：华为五月新品众多，MatePad Pro 2 和 P50 系列将于 6 月发布但不会一起

IT之家 4 月 15 日消息 此前有消息称华为新一代半入耳旗舰 TWS 耳机 Freebuds 4 将于 5 月发布，拥有四种配色，对标苹果 Airpods 新品。不过现在看来苹果 Airpods 新品似乎直到下半年才会看到。

数码博主 @菊厂影业 Fans 透露，华为 5 月份新品将包括新的半入耳 FreeBuds4、PC 领域新品以及新的儿童手表等产品。

他表示，华为 FreeBuds4 将提供白，银，红三个配色，下个月发布并上市；而 PC 部门可能会搞个大事，预计将带来变革性的 PC 产品。

此外，之前有消息称华为为了更好地适配鸿蒙考虑将 MatePad Pro 2 和 P50 延期到六月，该博主现在也表示这两款旗舰级产品确实将于 6 月发布，而且不会一起发布，而新款 MatePad 将在更晚些推出，预计可以在 9 月之前买到。

他还表示，“因为产品种类过多，华为双旗舰产品同场发布根本讲不完，除非开 4 个小时以上才可能”，从这一方面来看华为新旗舰确实有大量值得期待的地方。

IT之家曾报道，华为消费者业务软件部总裁、AI 与智慧全场景业务部部长王成录表示，全新的华为鸿蒙 HarmonyOS 将于 6 月公测，为多款型号提供升级；今年年底，搭载鸿蒙 OS 的手机、Pad 以及其他 IoT 设备将至少有 3 亿台。

而就目前所知的，华为 MatePad Pro 2 和 P50 系列将出厂搭载华为 HarmonyOS，为大家带来更多实用功能。