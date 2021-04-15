苹果 Transporter 、微软远程桌面已原生适配支持 M1 Mac

IT之家 4 月 15 日消息 外媒 MacRumors 报道，苹果已经为开发者更新了 Transporter 应用，原生支持苹果 Silicon M1 Mac，而微软也为其远程桌面应用做了同样的工作。

苹果 Transporter 应用让开发者可以拖放二进制文件，快速上传到 App Store Connect，并轻松查看进度、警告、错误和交付历史等详细信息。

新增对苹果 Silicon 芯片的支持意味着，在配备 M1 芯片的 Mac mini、MacBook Air 或 13 英寸 MacBook Pro 上工作的开发者在执行上述任务时，性能应该会有显著提升，而且还会有更好的电池效率。

Transporter 1.2.1 版本还带来了稳定性改进和错误修复。

IT之家获悉，微软继续努力为其 Mac 应用带来原生 M1 支持，其《微软远程桌面》是最新的适配应用。该应用程序旨在让 Mac 用户通过 RemoteFX 访问 Windows PC，并包括从 Windows 应用程序访问本地 Mac 文件的能力以及打印机功能。

与 Transporter 一样，苹果 Silicon 芯片支持带来的一般改进应该也适用于最新版本的 Remote Desktop，其中的 10.6.0 版本还带来了使用 Unicode 键盘模式时的客户端 IME 支持和错误修复。