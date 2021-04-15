首页
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > Mac之家>Mac应用

苹果 Transporter 、微软远程桌面已原生适配支持 M1 Mac

2021/4/15 20:27:35 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
评论：

IT之家 4 月 15 日消息 外媒 MacRumors 报道，苹果已经为开发者更新了 Transporter 应用，原生支持苹果 Silicon M1 Mac，而微软也为其远程桌面应用做了同样的工作。

苹果 Transporter 应用让开发者可以拖放二进制文件，快速上传到 App Store Connect，并轻松查看进度、警告、错误和交付历史等详细信息。

新增对苹果 Silicon 芯片的支持意味着，在配备 M1 芯片的 Mac mini、MacBook Air 或 13 英寸 MacBook Pro 上工作的开发者在执行上述任务时，性能应该会有显著提升，而且还会有更好的电池效率。

Transporter 1.2.1 版本还带来了稳定性改进和错误修复。

IT之家获悉，微软继续努力为其 Mac 应用带来原生 M1 支持，其《微软远程桌面》是最新的适配应用。该应用程序旨在让 Mac 用户通过 RemoteFX 访问 Windows PC，并包括从 Windows 应用程序访问本地 Mac 文件的能力以及打印机功能

与 Transporter 一样，苹果 Silicon 芯片支持带来的一般改进应该也适用于最新版本的 Remote Desktop，其中的 10.6.0 版本还带来了使用 Unicode 键盘模式时的客户端 IME 支持和错误修复。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：M1 Mac微软远程桌面 苹果

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 6655网址之家 Win10之家 Win8之家 Win7之家 Vista之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 闪游浏览器（IE内核） Win7优化大师 Win8优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用