新华社评 “车顶维权”：特斯拉对质量自我要求、对用户承诺需要与市场期待相匹配

IT之家 4 月 19 日消息 今天新华社发布评论文章《“车顶维权”成热点，是谁让谁不“体面”？》，直指今天上海车展一名女车主身穿“刹车失灵”字样的 T 恤衫站到车顶在特斯拉展台维权的事件。

IT之家获悉，今天在 2021 上海车展现场，一位女车主现身特斯拉展台，站到车顶维权，T 恤写有“刹车失灵”字样，并大喊特斯拉刹车失灵，之后被保安强行拖离现场。

新华社文章对此评论称，车主和车企之间，难免会有矛盾和纠纷。事实上，这不是相关车企第一次遇到“车顶维权”，这也不是“车顶维权”第一次引发舆论热议。站上车顶维权既不安全也不体面，于公共秩序更无益。于上海车展而言，出现这样的事情，有关方面应当依法依规，该调查的调查，该处理的处理。与此同时，在社交网络上，也有不少舆论认为，消费者对于产品质量和服务的关切，车企应当更加认真，直面问题。

作为汽车行业的“明星”品牌，特斯拉对质量的自我要求、对用户的承诺需要与市场期待相匹配，这才能获得更多消费者的信任和青睐。解铃还须系铃人，对任何企业而言，提供优质的产品和服务才是正道。

据统计，从 2020 年以来，不同媒体曝光相关车企的产品刹车失灵、充电自燃问题已经累计超过几十起，发生在北京、上海、杭州、广州、深圳、南昌等多地。面对消费者的质疑，车企不能只强调客观因素。