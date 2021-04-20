美国警方明天将对特斯拉发出搜查令，以获取得州事故车辆的所有数据

IT之家 4 月 20 日消息 美国国家公路交通安全管理局 (NHTSA) 已派出一个特别小组，调查近日在得克萨斯州发生的致命车祸，当时一辆特斯拉汽车撞上一棵树，导致两人死亡，奇怪的是驾驶位没有人，一人坐在前排乘客位，另一人坐在后排座位。

此外，美国警方称，调查人员明天将对特斯拉发出搜查令，以获取在得州发生事故的车辆的所有数据。

NHTSA 的发言人表示，该机构正在与当地执法部门协调，以了解更多关于该事件的信息，并将在调查人员收集到更多信息后“采取适当措施”。该发言人没有回应后续问题，即是否会包括召回可能参与车祸的特斯拉自动驾驶功能。

负责调查民用交通事故的美国国家运输安全委员会 (NTSB) 也派出了一个调查小组。该机构表示，它将派出两名官员前往得克萨斯州检查这起车祸，特别是重点检查“车辆的运行情况和车祸后的火灾”。

当地政府尚未确认在车祸中丧生的两名男子的身份，他们分别为 59 岁和 69 岁。据悉，此次火灾持续时间长达 4 个小时，需要 3 万加仑的水才能扑灭，这给身份确认带来了困难。

事故发生在得克萨斯州斯普林当地时间晚上 9 点。据休斯敦 KHOU 电视台报道，调查人员“百分之百确定”，车祸发生时驾驶座上没有人。据《纽约时报》报道，在车祸发生前几分钟，据说这些人的妻子无意中听到他们在谈论车辆的自动驾驶功能，该车是一辆 2019 年的特斯拉 Model S。

IT之家了解到，这是最新一起涉及特斯拉的车祸，受到联邦调查人员的审查。NHTSA 已经派出团队检查最近几周在休斯顿、兰辛和底特律发生的涉及特斯拉的类似事故。

这也是最近一起司机使用 Autopilot 撞向静止物体的事件。至少已经有两起特斯拉车主撞向停在路边的车辆的致命车祸，而特斯拉还没有以任何有意义的方式解决这一问题。

不过这次车祸很独特，因为它涉及的车辆驾驶座上没有人。过去，特斯拉曾警告车主，Autopilot 并不是一个自动驾驶系统，在使用时仍需要时刻关注路面情况。尽管如此，该公司的营销被指有误导性，包括使用“Autopilot”和“完全自动驾驶”等品牌名称，暗示车辆的能力比实际情况更强。

特斯拉 CEO 埃隆 - 马斯克在推特上批评《华尔街日报》对此次车祸的报道，称“目前恢复的数据记录”显示，Autopilot 并未启用，车主也没有购买该公司的“完全自动驾驶（FSD）”功能。