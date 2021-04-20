特斯拉凌晨再回应上海车展女子维权：质量问题负责到底，对不合理诉求不妥协

IT之家 4 月 20 日消息 4 月 20 日凌晨，特斯拉微博再次回应上海车展上关于特斯拉产品安全问题的疑问和关注。称如果是特斯拉产品的问题，特斯拉一定坚决负责到底，该赔的赔、该罚的罚。这是我们一贯的态度和处理方式。对不合理诉求不妥协，同样是我们的态度。

特斯拉表示，因为不管是消费者还是企业，无论表达什么诉求，在法理上是平等的。处理纠纷，无论是企业还是消费者，都离不开“法理”二字，双方只有合理合法地去沟通和解决，才是真正对消费者和企业都适用的一种公正和公平。

IT之家获悉，4 月 19 日在 2021 上海车展现场，一位女车主现身特斯拉展台，站到车顶维权，T 恤写有“刹车失灵”字样，并大喊特斯拉刹车失灵，之后被保安强行拖离现场。目前警方已经介入处理。

下面是全文内容：

尊敬的特斯拉用户、网友们、媒体朋友们：

对于大家今天看到的上海车展上关于特斯拉产品安全问题的疑问和关注，抱歉占用大家的时间和公共资源，感谢大家对于特斯拉的关注和监督。

特斯拉到中国建厂生产，是为了更好地服务中国客户，推动行业发展。我们尊重中国客户，尊重合作伙伴，尊重中国网友，也尊重中国媒体朋友们。我们听到很多中肯的意见和批评，对于这些意见和批评，我们诚恳接受。

作为一家汽车科技企业，驾驶安全和产品质量一直是我们毫不妥协的品牌追求和基本原则。

我们的初心是坚持为用户创造安心、舒适的电动出行生活，在我们的业务流程和模式中，消费者是永远的核心，我们珍惜和尊重每一份反馈，并全力以赴、尽己所能去改正、完善，我们相信只有秉承负责任的态度，持续完善客户服务，才能更好的传递优秀产品体验。

对于大家看到的种种关于特斯拉产品安全问题的疑问和关注，我们始终愿意全力配合国家级的第三方权威机构的全方位检测，希望通过这种方式，让特斯拉的消费者放心，争取消费者的理解和谅解。毕竟，国家级的第三方权威机构，并不是哪一家企业可以左右的。然而，这一愿望至今没有实现。主要原因是我们与用户的沟通方式可能存在着一定的问题，次要原因则是我们确实无法替客户决定用哪种方式解决问题。

我们珍惜每一个客户，所以我们愿意公开承诺：如果是特斯拉产品的问题，特斯拉一定坚决负责到底，该赔的赔、该罚的罚。这是我们一贯的态度和处理方式。

同时我们需要说明的是：对不合理诉求不妥协，同样是我们的态度。

因为不管是消费者还是企业，无论表达什么诉求，在法理上是平等的。处理纠纷，无论是企业还是消费者，都离不开“法理”二字，双方只有合理合法地去沟通和解决，才是真正对消费者和企业都适用的一种公正和公平。

特斯拉与客户，始终是一体的。企业承担社会责任的方式，是提供优秀的产品，提供良好的服务，创造更好的社会导向和价值。

将心比心，真诚是最好的桥梁。我们相信，只有实事求是，才能解决问题。这种力量，本就是有温度的。这种力量，才是更加促进行业前进的力量；这种力量，是我们在中国学习到的最根本的力量。

再次感谢大家的关注，对于客户的具体诉求，我们一定会尽己所能，给大家一个满意的答复。

大家所有的批评，我们都虚心接受。

再次感谢大家的宽容和理解。