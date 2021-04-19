律师评 “特斯拉女车主上海车展维权”，或触犯治安管理处罚法

4 月 19 日消息，特斯拉女车主上海车展维权事件持续发酵，据相关媒体报道，该车主已被警方口头传唤，特斯拉中国副总裁陶琳回应称，“特斯拉没有办法妥协”。相关律师在接受凤凰网科技采访时表示，车主维权行为有可能触犯《治安管理处罚法》，最高可被处以行政拘留或罚款。

北京市康达律师事务所律师韩骁向凤凰网科技表示，就双方目前纠纷来看，车主张女士在公共场所大声维权的行为确有不妥之处，有可能触犯《治安管理处罚法》，最高可被处以行政拘留或罚款。

根据我国《治安管理处罚法》第 23 条的规定：有下列行为之一的，处警告或者二百元以下罚款；情节较重的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款：(一) 扰乱机关、团体、企业、事业单位秩序，致使工作、生产、营业、医疗、教学、科研不能正常进行，尚未造成严重损失的；(二) 扰乱车站、港口、码头、机场、商场、公园、展览馆或者其他公共场所秩序的；…… 聚众实施前款行为的，对首要分子处十日以上十五日以下拘留，可以并处一千元以下罚款。

韩骁律师向凤凰网科技表示，该车主维权行为被处以刑事拘留可能性较小，“寻衅滋事与合理维权的界限还是挺鲜明的”。陕西永嘉信律师事务所律师葛伟超同样表示，车主并未进行堵门、聚众、打砸等严重扰乱公共秩序的行为，“只是坐在车顶维权”，不太可能涉及寻衅滋事罪名。

韩骁律师建议，消费者遇事需冷静，发生矛盾纠纷后可以协商解决或寻求法律途径，切不可意气用事扰乱公共秩序。如若触犯法律，还会受到公安机关的处罚，这既不利于自己权利的维护，也让自己遭受不必要的处罚和麻烦。

新华社发布评论文章《“车顶维权”成热点，是谁让谁不“体面”？》，称面对消费者的质疑，车企不能只强调客观因素，“特斯拉对质量的自我要求、对用户的承诺需要与市场期待相匹配，这才能获得更多消费者的信任和青睐”。

据媒体报道，国家会展中心治安派出所工作人员表示，女子已被带到派出所接受调查。凤凰网科技多次拨打维权车主张女士电话，截至发稿未能拨通。九派新闻报道称，记者拨通张女士电话后，国家会展中心治安派出所工作人员接电表示，张女士不便接听电话，派出所已按照治安处理处罚法口头传唤她，“有什么问题可以来派出所沟通。”