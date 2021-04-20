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高端 iPad Pro 2021 将至，苹果官网 Apple Store 开始维护：“稍等一下”

2021/4/20 19:40:27 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家 4 月 20 日消息 4 月 14 日，苹果公司发出 2021 年春季特别活动邀请函，确定将于美国当地时间 4 月 20 日（北京时间 4 月 21 日凌晨 1 点）通过线上形式举行特别活动。

本次 Apple 特别活动邀请函的主题为“踏春而来”。根据此前爆料，此次发布会预计将推出新款 iPad Pro、iPad、iPad mini 与 iMac 等产品。

现在IT之家发现，苹果官方网站 Apple Store 已经进入维护阶段，官网显示：“稍等一下。我们正在更新 Apple Store，请稍后再来。”

彭博社记者马克・古尔曼本月中旬表示，苹果将推出全新的 11 英寸和 12.9 英寸 iPad Pro，其中高端机型将采用全新的 mini-LED 显示屏，并称这些新 iPad 只是对 iPad 产品线的“迭代更新”。

此外，苹果有望推出重新设计的 iMac，采用多彩外壳，设计灵感来自 Pro Display XDR 显示器。消息称苹果正在开发两个新版本的 iMac，以取代现有的 21.5 英寸和 27 英寸机型，新款尺寸可能是 24 英寸和 31.5 英寸。

点击访问：苹果中国官方在线商店

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关键词：Apple Store苹果

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