起亚在华所有产品换装全新 Logo，首款专属电动车 EV6 中国首秀

IT之家 4 月 20 日消息 根据现代汽车集团官方的消息，今年年初，起亚在全球启用全新企业标识、全新设计理念和全新公司名称。此次上海车展，起亚紧随全球焕新的步伐，东风悦达起亚与起亚全球同步焕新，正式发布全新 Logo 和全新理念。

官方表示，起亚在全新品牌标语 “Movement that inspires（灵感随行）”的引领下完成了此次展台的全新设计，同时搭配换装新 Logo 的全系产品阵容，向广大中国消费者呈现了全球同步的全新起亚形象。

IT之家了解到，起亚 EV6 中国实车首秀，此次参展的是顶级版本车型起亚 EV6 GT。得益于搭载的 430kW（584ps）双电机，EV6 GT 全轮驱动车型可输出 740Nm 最大扭矩，百公里加速仅需 3.5 秒，最高时速可达 260km/h。官方表示，作为基于起亚电动汽车专用平台 E-GMP 打造的首款专属电动车型，EV6 是起亚新品牌的象征。

电动性能方面，EV6 提供多种全电动、零排放的动力系统选择，包含拥有 77.4kWh 电池组的长续航版本和 58kWh 电池组的标准续航版本，同时提供两轮驱动（2WD）和全轮驱动（AWD）两种驱动形式。EV6 支持 400V/800V 宽电压超高速充电，只需 14 分钟即可将电量从 30% 充电至 80%，充电 4.5 分钟能增加 100km 的续航里程。另外，EV6 还配备双 12 英寸无缝高科技弧形信息娱乐屏幕、能量回收系统、车载对外供电功能（V2L）、高级驾驶辅助系统（ADAS）增强套件、包含在线 OTA 升级的创新型汽车互联系统 “Kia Connect（起亚互联）”的等多种智能功能，为用户带来智能移动出行的全新体验。

最后，官方表示，根据近期刚发布的起亚全新中国战略，未来起亚 EV6 将适时引入中国。同时，自 2022 年起，起亚每年都将在中国推出纯电动专属车型。