PayPal 移动支付应用 Venmo 今日起支持比特币等数字货币买卖

北京时间 4 月 20 日晚间消息，据报道，PayPal 旗下移动支付应用 Venmo 将允许用户购买、持有和出售比特币和其他数字加密货币。

分析人士称，此举有助于推动数字加密货币迈入主流。Venmo 称，从本周二开始，将允许用户投资四种不同的数字加密货币，最低消费为 1 美元。

这四种数字加密货币分别为比特币、以太坊、莱特币（litecoin）和比特币现金。此外，用户还可以通过 Venmo 的社交推送（social feed）与好友分享他们购买的数字加密货币。

该新功能是在 PayPal 最初允许用户通过其主平台购买数字加密货币的基础上进行的。最近，PayPal 又开始允许用户使用他们持有的数字加密货币，在全球数百万家在线商家进行支付。Venmo 拥有逾 7000 万用户，是美国最受欢迎的数字支付服务之一。

Venmo 高级副总裁兼总经理达雷尔 · 埃施（Darrell Esch）表示：“我们的目标是为客户提供一个简单易用的平台，简化数字加密货币的买卖流程，并解决消费者可能存在的一些常见问题和误解。”

Venmo 表示，今日推出的新功能是与区块链基础设施公司 Paxos 合作开发的。之前，PayPal 的其他数字加密货币功能也是与 Paxos 合作推出的。

今日早些时候，共享办公巨头 WeWork 也宣布，将与 BitPay 和 Coinbase 合作，接受比特币、以太坊、USD Coin、Paxos 和其他几种数字加密货币作为其产品的支付。同时，WeWork 还将通过数字加密货币平台 Coinbase 向房东和第三方合作伙伴支付数字加密货币。